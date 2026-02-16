Con la llegada del Año Nuevo Chino, el Feng Shui vuelve a ponerse en el centro de la escena como una de las prácticas orientales más consultadas para ordenar la casa y activar la abundancia. La puerta principal del hogar, la limpieza y la ubicación de ciertos objetos son los ejes centrales de esta filosofía milenaria nacida en China.

Dentro del Feng Shui, la entrada no es solo un acceso físico: es la “boca del chi”, es decir, el punto por donde ingresa la energía. Si ese sector está sucio, roto o lleno de obstáculos, se considera que las oportunidades también se bloquean. Por eso, en fechas de renovación como el inicio del nuevo ciclo lunar, se recomienda revisar en detalle ese espacio y arreglarlo en caso de que esté descuidado.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la puerta debe abrir sin dificultad, estar en buen estado y sin objetos detrás que impidan su recorrido. También se sugiere evitar el uso constante de puertas secundarias y priorizar siempre la principal. En esta lógica, el orden no es solo una cuestión estética: es una forma de permitir que la energía circule.

El recibidor también cumple un rol clave. Se aconseja mantenerlo despejado, bien iluminado y sin acumulación de zapatos, bolsas o muebles pesados. Los espejos no deberían colocarse justo enfrente de la puerta, porque, según esta práctica, harían “rebotar” la energía hacia afuera en lugar de permitir que se distribuya por el hogar.

Los 7 consejos básicos del Feng Shui para activar la abundancia

Más allá de amuletos o símbolos, el Feng Shui insiste en algo concreto: primero ordenar y limpiar, después activar. La acumulación, las pérdidas de agua y los espacios oscuros son vistos como señales de estancamiento energético. Por eso, el punto de partida siempre es práctico.

También se pone el foco en pequeños gestos cotidianos: revisar canillas que gotean, mantener la tapa del inodoro baja, sumar plantas saludables o incorporar una fuente de agua en movimiento. No se trata de llenar la casa de objetos orientales, sino de elegir pocos elementos y ubicarlos con intención.

Hacer una limpieza profunda, especialmente en la entrada, para liberar el flujo del chi.

Mantener la puerta principal en perfecto estado, sin obstáculos detrás y con buena iluminación.

Evitar fugas de agua, arreglando pérdidas en baño o cocina.

Activar la “esquina de la riqueza” (la más alejada a la izquierda desde la puerta) con plantas, monedas chinas o un objeto dorado.

Sumar una fuente de agua en movimiento, con el flujo orientado hacia el interior del hogar.

Incorporar detalles en color rojo o violeta, asociados a la prosperidad, sin recargar los ambientes.

Evitar espejos frente a la puerta de entrada, para que la energía no rebote hacia afuera.

El Feng Shui no es una ciencia, pero sí una tradición que propone revisar cómo se habitan los espacios. En el marco del Año Nuevo Chino, la idea es aprovechar el cambio de ciclo para ordenar, reparar y elegir con criterio qué se deja entrar y qué no