Luego de una nueva presentación floja que terminó en empate ante Platense y con La Bombonera reprobando al equipo, Boca buscará cerrar la llegada de Adam Bareiro en las próximas horas. Con la posibilidad de un cupo extraordinario de diez días para incorporar un refuerzo por la lesión de Rodrigo Battaglia, el Xeneize le presentó una oferta de 3 millones de dólares al Fortaleza de Brasil por la totalidad del pase. Este lunes habrá una nueva reunión para intentar resolver su llegada.

Luego de dar por caída la incorporación de Edwuin Cetré que parecía inminente pero se frenó por una complicación en su rodilla durante la revisión médica, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme enfocar sus esfuerzos en Bareiro, con pasado en San Lorenzo y River, que todavía conserva el 50% de la ficha del paraguayo. La mayor dificultad es la fecha límite para inscribir al paraguayo como reemplazante de Battaglia, que según lo confirmado por la AFA es el viernes 20 de febrero.

Tras la oferta presentada, desde Fortaleza estarían conformes con el número que Boca puso sobre la mesa, pero quieren asegurarse una forma de pago que les garantice recibir la mayor parte del dinero en la primera cuota. Está prevista una nueva reunión entre los brasileños y el Xeneize para intentar cerrar la transferencia.

Una chance más

Si no se concreta la llegada de Bareiro en el tiempo delimitado, hay otra posibilidad para que el club de La Ribera amplíe el límite. Boca deberá vender o ceder a préstamo algún futbolista al exterior y esto abriría una nueva ventana para incorporar hasta el 31 de marzo. Actualmente, la salida más probable para habilitar ese cupo es la de Agustín Martegani a Newell´s, no obstante al ser una transferencia dentro del fútbol argentino, la fecha límite se acortaría al 10 de marzo.