La tranquilidad del fin de semana se quebró de forma abrupta en Villa La Angostura, donde un violento episodio callejero terminó con una vivienda dañada, varios autos destrozados y dos personas heridas. El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio El Mallín y es investigado por la Policía local.

Según reconstruyeron fuentes vinculadas a la investigación, todo comenzó cuando un grupo de alrededor de 15 jóvenes —en su mayoría menores de edad— se concentró en la zona de las calles Chumuy y Maestro Pérez. Testigos indicaron que el grupo empezó a generar disturbios y a arrojar piedras contra vehículos estacionados, provocando importantes daños materiales en distintos rodados.

La situación escaló rápidamente. Con el correr de los minutos, parte de la patota se dirigió hacia una vivienda ubicada sobre calle Chumuy al 500. Allí comenzaron a lanzar piedras contra las ventanas y hacia el interior del domicilio, rompiendo vidrios y generando momentos de tensión entre los ocupantes de la casa.

Como consecuencia del ataque, dos personas sufrieron heridas en la cabeza, producto del impacto de proyectiles y de esquirlas de vidrio. Vecinos alertaron a la Policía, que acudió al lugar junto a una ambulancia. El personal de salud asistió a los lesionados en el sitio, sin que fuera necesario su traslado inmediato, aunque las lesiones fueron consideradas de consideración.

El arribo de los efectivos permitió dispersar al grupo y restablecer el orden en el sector, aunque los daños ya estaban consumados tanto en la vivienda atacada como en varios vehículos que se encontraban estacionados en la calle.

Uno de los damnificados señaló que los disturbios se habían iniciado tiempo antes del ataque directo a la casa. De acuerdo con su versión, el conflicto podría estar vinculado a una discusión previa registrada durante la Fiesta de los Jardines, lo que ahora forma parte de la línea investigativa que analizan las autoridades.

Vecinos del barrio expresaron su preocupación por la reiteración de episodios violentos durante la madrugada y reclamaron mayor presencia policial en horarios nocturnos. También advirtieron sobre el riesgo que implica la participación de menores en este tipo de hechos y el impacto que genera en la seguridad del sector.

La Policía trabaja en la identificación de los involucrados y en la recolección de testimonios y pruebas para determinar responsabilidades. No se descarta la presentación de denuncias por daños y lesiones por parte de los propietarios de la vivienda y de los vehículos afectados. La causa permanece en etapa investigativa.