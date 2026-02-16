El Año Nuevo Chino comenzará formalmente este martes y se trata del año 4724, regido por el Caballo de Fuego que representa la transformación, nuevas oportunidades, vitalidad, movimiento y energías.

La vibración del Caballo de Fuego se asocia con una luz que ilumina lo que estaba escondido y empuja a romper cadenas del pasado, mientras que la frase tradicional para este ciclo es “m dào chéng gng”, que significa “éxito inmediato”, pero que exige un equilibrio constante para evitar el desgaste.

El Año Nuevo Chino también es llamado internacionalmente como Año Nuevo Lunar o Festival de Primavera, es una de las celebraciones más importantes en el mundo y, a diferencia del calendario occidental que se rige con el recorrido del Sol, el calendario chino se mueve por las fases de la luna.

Este año es el del Caballo de Fuego que simboliza libertad y pasión, mientras que representa a la sabiduría, la independencia y la elegancia, así como la capacidad de avanzar y la velocidad. El elemento fuego esta relacionado con la creatividad, el impulso y el entusiasmo.

Para recibir el Año Nuevo Chino 2026 se puede preparar una cena especial, decorar el hogar con detalles rojos, buscar el significado del propio signo o participar en eventos locales transforma esta celebración en un momento de aprendizaje colectivo.

En tanto, se debe tener en cuenta el tiempo de preparación, ya que, la tradición china enfatiza que la "gran limpieza anual" debe completarse obligatoriamente antes del martes 17 de febrero. Lo que se debe hacer es una limpieza profunda, tirar objetos rotos, ropa en mal estado o recuerdos pesados, debido a que es vital para abrir espacio a lo nuevo.

Además de la limpieza, se recomienda saldar deudas económicas y cerrar conflictos pendientes antes de la citada fecha para empezar "en limpio", mientras que, durante los días de celebración, el uso del color rojo en prendas y accesorios será fundamental para ahuyentar la mala suerte y activar la vitalidad personal.

Por otro lado, entre las cosas que no deben hacerse el primer día del Caballo de Fuego para evitar la mala suerte, se encuentra barrer o limpiar la casa inmediatamente después de que comience el año lunar lo que se considera un error grave, ya que, simbólicamente, se estaría expulsando la buena fortuna que acaba de entrar.

También se recomienda evitar palabras negativas, como por ejemplo, las que están relacionadas con la muerte, la enfermedad, la pobreza y los fantasmas, mientras que no es conveniente desayunar avena por su vínculo con la pobreza, no lavar ni cortar el cabello porque “no se considera bueno ‘lavar la fortuna’”, no usar el lavarropas en respeto al Dios del agua y no vestirse de negro ni blanco, colores asociados al luto.

Rituales para atraer la fortuna durante el Año Nuevo Chino 2026

Los rituales para este nuevo año deben enfocarse en “limpiar el camino” para que esa energía fluya sin obstáculos y, para recibir al Caballo de Fuego, la clave es la renovación energética, mientras que se puede empezar con una limpieza profunda del hogar antes de la fecha para eliminar estancamientos.

La abundancia visual es clave, por lo que se debe decorar con naranjas o mandarinas y vestir alguna prenda roja para atraer la vitalidad, mientras que el uso del Sobre Rojo (Hongbao) con dinero bajo la almohada o en la cartera sigue siendo el ritual más potente para asegurar que el flujo financiero sea constante y positivo durante todo el ciclo.

También se puede aprovechar la energía dinámica del Caballo abriendo puertas y ventanas a la medianoche para que la prosperidad entre "al galope" y esto se puede complementar con frasco de arroz y monedas en la cocina para simbolizar el sustento inagotable, mientras que se debe mantener una actitud alegre y evitar conflictos durante las primeras 24 horas debido a que esto será el sello que garantice un 2026 armonioso.