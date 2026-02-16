¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 16 de Febrero, Neuquén, Argentina
Fútbol neuquino

La Copa Provincial tiene cruces definidos para los octavos de final

Se definió la fase 2 donde tres equipos del norte neuquino, y uno del sur, accedieron al cuadro principal de la competencia, que tendrá la ida este fin de semana.

Por Pablo Chagumil

Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 13:33
Estudiantil ganó una serie ajustada y está en cotavos de final

La Copa Provincial entra en su etapa principal para su edición 2026. El fin de semana se definieron los cuatro clasificados de la Fase 2 donde los equipos del norte y los equipos del Sur se vieron las caras. Embajador de San Martín, Sociedad Estudiantil de Chos Malal, Andacollo, y Manzano Amargo lograron el boleto a los octavos de final.

En cuatro atractivas llaves, donde hubo goles y emociones, los campeones de las diferentes ligas del interior consiguieron el boleto al cuadro principal, donde se enfrentarán con los equipos de LIFUNE, a partido ida y vuelta.

Embajador de San Martín de los Andes es el campeón de LIFUNE Sur, y doblegó de gran forma a Unión de Chos Malal con un global de 5-2. Ahora el elenco de la cordillera tendrá en frente a Alianza de Cutral Co.

Andacollo ganó una pareja serie y ahora va contra Independiente

Por su parte Andacollo, campeón de la Liga Interregional del norte, se quedó con la clasificación superando 3-2 en el global a Ceos de Junín. En los 8vos de final, le equipo del norte tendrá en frente a Independiente de Neuquén.

Además, Sociedad Estudiantil de Chos Malal abrochó su boleto de local, luego de imponerse en una atractiva serie a Cumbres de San Martín por 5-4.  El histórico club del norte tendrá en frente a Patagonia.

Manzano Amargo dio la sorpresa en la fase dos, el representante de la interregional superó a Unión de Piedra del Águila en una serie cargada de goles, y un global de 9-5. Ahora el elenco del interior tendrá en frente al campeón defensor del título, San Patricio del Chañar.

Manzano Amargo hizo hostoria y avanzó en la competencia

Ya estaban definidos previamente los cruces de Centenario vs Rio Grande, Maronese ante Unión de Zapala, Pacífico vs Esperanza de Rincón de los Sauces, y Petrolero Argentino ante Confluencia.

Los octavos de final iniciarán este fin de semana con los partidos de ida, y se jugarán el sábado 28 la vuelta. Los ganadores se verán las caras en curtos de final, a partido único y en cancha neutral, misma situación en semifinal y la final.

El torneo, además de entregar el primer título del año, otorgará dos plazas para el Torneo Regional Federal Amateur 2026, que iniciaría en agosto.

