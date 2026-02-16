La Copa Provincial entra en su etapa principal para su edición 2026. El fin de semana se definieron los cuatro clasificados de la Fase 2 donde los equipos del norte y los equipos del Sur se vieron las caras. Embajador de San Martín, Sociedad Estudiantil de Chos Malal, Andacollo, y Manzano Amargo lograron el boleto a los octavos de final.
En cuatro atractivas llaves, donde hubo goles y emociones, los campeones de las diferentes ligas del interior consiguieron el boleto al cuadro principal, donde se enfrentarán con los equipos de LIFUNE, a partido ida y vuelta.
Embajador de San Martín de los Andes es el campeón de LIFUNE Sur, y doblegó de gran forma a Unión de Chos Malal con un global de 5-2. Ahora el elenco de la cordillera tendrá en frente a Alianza de Cutral Co.
Por su parte Andacollo, campeón de la Liga Interregional del norte, se quedó con la clasificación superando 3-2 en el global a Ceos de Junín. En los 8vos de final, le equipo del norte tendrá en frente a Independiente de Neuquén.
Además, Sociedad Estudiantil de Chos Malal abrochó su boleto de local, luego de imponerse en una atractiva serie a Cumbres de San Martín por 5-4. El histórico club del norte tendrá en frente a Patagonia.
Manzano Amargo dio la sorpresa en la fase dos, el representante de la interregional superó a Unión de Piedra del Águila en una serie cargada de goles, y un global de 9-5. Ahora el elenco del interior tendrá en frente al campeón defensor del título, San Patricio del Chañar.
Ya estaban definidos previamente los cruces de Centenario vs Rio Grande, Maronese ante Unión de Zapala, Pacífico vs Esperanza de Rincón de los Sauces, y Petrolero Argentino ante Confluencia.
Los octavos de final iniciarán este fin de semana con los partidos de ida, y se jugarán el sábado 28 la vuelta. Los ganadores se verán las caras en curtos de final, a partido único y en cancha neutral, misma situación en semifinal y la final.
El torneo, además de entregar el primer título del año, otorgará dos plazas para el Torneo Regional Federal Amateur 2026, que iniciaría en agosto.