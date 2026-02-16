Será una semana caliente en la máxima competición europea, ya que desde el martes darán comienzo los playoffs de Champions League para determinar a los equipos que completan los octavos de final. Serán ocho encuentros ida y vuelta que decretarán a los equipos que juegan la próxima fase de la Orejona, donde esperan ya los primeros ocho clasificados directamente desde la fase liga.

Entre los partidos más destacados estará la "revancha" entre Real Madrid y Benfica, que jugarán mañana desde las 17 de Argentina. Luego de que Las Águilas vencieran 4-2 al Merengue y lo sacaran de los puestos de clasificación directa a octavos para terminar ellos metiéndose por la ventana a los playoffs, el sorteo los volvió a poner frente a frente. En clave argentina, de un lado estará Franco Mastantuono, mientras que del otro Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea.

Los demás duelos del martes también guardan grandes batallas. El último campeón Paris Saint-Germain también fue un desplazado de último momento de los primeros ocho y deberá buscar su lugar en octavos ante Mónaco, un conocido de la Ligue 1. Cabe recordar que los parisinos debieron hacer lo mismo la edición pasada, también ante un rival francés, el Reims. Los otros cotejos enfrentarán a Atalanta y Borussia Dortmund, y Galatasaray ante Juventus, este último a las 14.45.

El miércoles saldrán a la cancha el Atlético Madrid, comandado por Diego Simeone y con Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Juan Musso, que visita al Brujas desde las 17 en Bélgica. A la misma hora, el Inter de Lautaro Martínez visitará al Bodo Glimt de Noruega, que ya le hizo las cosas complicadas al Colchonero en la última fecha de la fase liga.

Con los argentinos, Atlético Madrid va por los octavos ante Brujas.

Los ocho cruces de playoffs

Galatasaray - Juventus, martes 14.45hs.

Benfica - Real Madrid, martes 17hs.

Borussia Dortmund - Atalanta, martes 17hs.

Mónaco - PSG, martes 17hs.

Qarabag - Newcastle, miércoles 14.45hs.

Bodo Glimt - Inter, miércoles 17hs.

Brujas - Atlético Madrid, miércoles 17hs

Olympiacos - Bayer Leverkusen, miércoles 17hs