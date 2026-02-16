Una confesión inesperada volvió a poner a Cazzu y Bad Bunny en el centro de la conversación. La artista jujeña habló de una cita que tuvo con el puertorriqueño años atrás y dejó una frase que reactivó la curiosidad: no fue un desastre, sino todo lo contrario. Aclaró, eso sí, que aquello no derivó en una relación formal.

Durante una entrevista televisiva en 2021, Cazzu relató sin vueltas: “Tuve una cita con Bad Bunny pero no salió mal, salió bastante bien… Era el otro Bad Bunny, hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora, no sé si nos acordamos de nosotros”. La anécdota quedó guardada hasta que volvió a circular recientemente.

El recuerdo tomó fuerza en 2026, cuando ambos compartieron escenario en el estadio River Plate. La química artística despertó especulaciones y muchos rescataron aquella historia previa. Lejos de alimentar rumores de noviazgo actual, Cazzu se limitó a describir ese encuentro como parte de una etapa distinta de sus vidas.

La cita, según contó, ocurrió en Buenos Aires y tuvo un condimento inesperado. “Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque estaba cerrado, y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina… en los bosques de Palermo y nos sacó un guardia…”, recordó, reconstruyendo la escena con humor.

El vínculo entre ambos había comenzado tiempo antes desde lo profesional. En 2017 coincidieron en el remix de “Loca”, junto a Khea y Duki, en un momento en que todos empezaban a consolidar sus carreras. Ese cruce artístico derivó en el primer contacto personal.

Cazzu también evocó el episodio del Luna Park, cuando creyó que no había sido invitada a participar del show. “Yo lo conocí en el escenario. No me avisaron que nos habían invitado, boicot… ¡No me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito Martínez Ocasio!”, contó, relatando la confusión que la hizo pensar que había quedado afuera.

Con el tiempo llegó la aclaración y el llamado que disipó malentendidos. “Entre una cosa y la otra, nos enteramos de que a ellos les habían dicho que yo no estaba, de repente me llama alguien: ‘Baby, ¿en dónde tú estás?’”. Así, entre música, malentendidos y una cita que “salió bastante bien”, la historia quedó como un capítulo curioso del pasado, sin confirmación de romance vigente.