Con la mirada puesta en el calendario lunar y en los movimientos energéticos que marcarán el próximo ciclo, Ludovica Squirru volvió a generar interés al anticipar cómo será el 2026 para los signos del Horóscopo Chino. Según explicó, no se tratará de un año homogéneo, sino de un recorrido con picos bien definidos, donde cada signo encontrará un mes clave para potenciar decisiones, ordenar procesos y aprovechar oportunidades.

El 17 de febrero de 2026 comenzará el año del Caballo de Fuego, una combinación que, en palabras de la astróloga, estará atravesada por una energía intensa y desafiante. Ludovica Squirru describió este período como “indomable” y adelantó que traerá “transformaciones profundas en todos los planos”, tanto a nivel individual como colectivo. La clave, señaló, será aprender a canalizar ese impulso sin dejarse arrastrar por la vorágine.

Dentro de ese contexto general, Ludovica Squirru explicó que cada signo del Horóscopo Chino tendrá un momento del año especialmente favorable. No será una racha constante de buena fortuna, sino ventanas temporales donde la energía acompaña mejor los proyectos, los vínculos o las decisiones importantes. Reconocer esos meses permitirá moverse con mayor claridad en medio de un año exigente.

La astróloga remarcó que el Caballo de Fuego representa una energía de “doble fuego”, exaltada y apasionada, que puede ser muy productiva si se la orienta correctamente, pero también caótica si no se la regula. “Esta doble intensidad hace que la energía sea exaltada, apasionada, y si no se ‘autodomestica’, puede arrasar con todo”, advirtió al analizar el tono general del ciclo.

En ese mapa energético, Ludovica Squirru destacó especialmente el mes de agosto de 2026, regido por el Mono, como uno de los momentos más favorables del año para muchos signos. Según explicó, la relación entre el Caballo y el Mono genera una sinergia particular que favorece el trabajo conjunto, la creatividad y los proyectos con impacto social. “El Caballo y el Mono se llevan muy bien para hacer proyectos que tengan que ver con lo solidario y comunitario”, afirmó.

Más allá de agosto, la astróloga señaló que otros meses también funcionarán como puntos de apoyo según el signo. Algunos encontrarán su mejor etapa en momentos de mayor introspección, mientras que otros brillarán cuando el calendario propicie la acción y el movimiento. La recomendación general es no forzar tiempos: cada signo tendrá su propio ritmo dentro del mismo año.

Ludovica Squirru también subrayó que 2026 será un período de redefiniciones globales, donde la cooperación y la adaptación jugarán un rol central. En ese marco, conocer cuál es el mejor mes personal no implica aislarse, sino entender desde dónde aportar mejor al conjunto.

Así, el Horóscopo Chino vuelve a ofrecer una lectura que combina lo individual y lo colectivo. Para Ludovica Squirru, el desafío del Caballo de Fuego no está en evitar su fuerza, sino en aprender a usarla a favor, eligiendo con atención cuándo avanzar y cuándo esperar.