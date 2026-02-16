Se está disputando en la Comarca Petrolera la tercera edición del torneo Infanto- Juvenil de fútbol, Copa José Rioseco, competencia que reúne a clubes y equipos de barrio en diferentes categorías. En la extensa jornada del domingo, un cotejo no pudo terminar por disturbios en la categoría 2011, donde estaban involucrado el club local Rivadavia, y Garufa.

“Era todo evitable” sostuvieron testigos que estuvieron en el partido, donde se medían en categoría 2011 (15 años) el club Rivadavia, ante Garufa, elenco formado para el torneo. El cotejo se disputó cerca de la medianoche, cuando una fuerte infracción origina un tumulto, insultos e intento de agresión por parte de CT y algunos jugadores.

Según testigos, la competencia no tiene árbitros oficiales, reclamando además que “Ponen jugadores de formativas a arbitrar para ahorrarse dinero”. Incluso en videos, se puede ver como uno de los líneas (17 años y jugador de Rivadavia) agrede a un jugador.

EL torneo reune un gran número de chicos de diferentes escuelitas

Ante esto, el reglamento de la Copa Rioseco, que está apadrinada por la Municipalidad de Cutral Co; no se acepta ningún tipo de violencia dentro del certamen, por lo que la organización determinó la descalificación de ambos equipos.

La Copa Rioseco es un torneo que sirve como antesala del inicio de las diferentes competencias federadas, y al mismo tiempo tiene el formato de los clásicos torneos de verana. En esta edición participaron equipos de clubes y escuelas de fútbol, agregando categorías mayores.

Dijeron presente en este 2026: C.A. Rivadavia, C.S. y D. Alianza, Komarka Junior, Extremo Junior, Garufa, Saca Forever, Deportivo Sáez, Unión de Piedra, Mil Rayitas, Petrolerito, Argentino Junior, Dorados Junior, C.A. Independientes, C.A. Petrolero Argentino