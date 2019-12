Perros Perdidos: al servicio del encuentro

Gastón Sosa tiene 29 años. Estudió logística y trabaja en el mundo del petróleo. Además, es el presidente de la Asociación Civil “Perros Perdidos” y en esta entrevista nos cuenta de qué se trata esta iniciativa y cómo es vivir con la vocación de servicio a flor de piel.

¿Cómo contás qué es Perros Perdidos?

Perros Perdidos es una Asociación Civil, que nació como un emprendimiento social, y que trabaja para defender y promover los derechos de los perros y perras.

¿Cómo se formó?

Comenzó en el 2009. A mí se me había perdido una perra, Anuar (que no apareció – aclara –). En ese momento la gente cuando perdía a un perro hacía lo típico, ponía una foto en los postes del barrio. Como no me gustaba sentir que no podía hacer nada quise hacer algo. Facebook estaba en una etapa emergente, la gente empezaba a usar la información de otra manera. Así, se me ocurrió crear la red y se empezó a sumar gente, se empezaron a unir proteccionistas que son los que tienen todo el know how, y empezamos a darnos cuenta de que se empezaban a encontrar perros. De hecho, empezaron a encontrar a un perro por día.

¿Cómo está constituida hoy esta ONG?

La Asociación tiene 9 personas, en el núcleo de voluntarios deben ser como 20, siempre se va sumando gente. Somos un gran equipo de personas muy preparadas, de profesionales como abogados, economistas, contadores, escribanos, ingenieros y, a la vez, proteccionistas. Somos un equipo multidisciplinario donde nos fortalecemos en las diferencias. Nos potenciamos de esa manera y acercamos diversas soluciones desde diferentes ámbitos. Así, todas las personas que se unieron son parte de un equipo que generó soluciones más grandes de lo que nosotros habíamos pensado.

¿Cómo trabajan?

Nosotros, a diferencia de muchas organizaciones, crecimos de manera independiente e hicimos todo de cero, somos autosustentables. Porque con plata cualquiera hace cosas pero cuando hacés todo a ese nivel, toma otro sentido. Y lo interesante es que esto funciona las 24 horas, todo el año. Tenemos voluntarios que vienen de afuera como Alexia de Bélgica que llegó hace unos días y va a estar un mes acá para ayudar. Está David y Kim que vinieron de México, Yonatan de Brasil. Los voluntarios nos ayudan en tareas de la feria, en moderar el grupo.

"Un empresario arma una empresa para acumular dinero, nosotros armamos una ONG para acumular soluciones. Y así trabajamos".

¿Cuáles son los principales motivos por los que sus seguidores interactúan en el grupo?

Tratamos de que tenga el sentido que tienen los clasificados, con esa funcionalidad. Que si Josefina encontró un perro y lo dejó en una veterinaria, que las personas se contacten con Josefina. Y en el grupo hay búsquedas, hay gente que quiere que adopten un animal, accidentados y lesionados. Yo creo que tenemos muchos usuarios que ingresaron por primera vez porque perdieron un perro y después de que lo encontraron, muchos se empezaron a abocar al proteccionismo o ver si podían ayudar o no. Se armó como un inconsciente colectivo donde quienes quieren ayudar encontraron el espacio justo, que habla en lenguaje justo de los problemas que tienen. También hicimos un trabajo enorme de no tolerar ningún grado de violencia. La gente entendió que puede haber un canal de ayuda y asesoramiento sin grado de agresión.

Y hoy, ¿cuántos perros se encuentran a través de ustedes?

En la actualidad se están encontrando un promedio de 3 o 4 perros por día, un promedio de más de 1.000 perros encontrados por año. Y en un año hemos donado más de 90 bolsas de 20 kilos de alimento a proteccionistas independientes, hemos generado adopción, y todo de manera independiente.

El grupo hoy tiene más de 38000 personas. Cada año crecemos un 20 por ciento y estimamos un crecimiento anual del 20 al 25 por ciento.

¿Cuál es la principal problemática relacionada con los perros en la ciudad?

El primer problema es el de la superpoblación. Un perro con una perra que no estén esterilizados, en un año se reproducen por 7. El segundo problema es que se empezó a controlar de una manera clandestina, se envenenan o empezaron a desaparecer perros. Esos dos temas en sí ya son malos. Y después están las enfermedades zoonóticas, porque un perro que no está desparasitado, o un virus que queda suelto te puede matar a tu perro cuando vas caminando. Esos problemas son el 90 % del problema. El perro está en un punto gris de las leyes entonces nadie se hace cargo. Creemos que el Estado no hizo nada nunca para la superpoblación canina por eso tenemos una postura crítica. Entendemos que esto se arregla también desde el Estado.

¿Cuando comenzaron con la feria de adopción que realizan todos los domingos en el Paseo de la Costa, y en qué consiste?

Hace dos años que empezamos con la feria y los días de feria los pusimos como día de trabajo. Entonces en vez de juntarnos a tomar mate y no hacer nada, ayudamos a encontrarle casa a perros mientras tomamos mate. Ya logramos 305 adopciones. En toda adopción se llena un formulario con todas las condiciones. Todos los perros que se dan son con compromiso de castración o esterilización, se firma un contrato y se le hace un seguimiento. Y hay cachorros, adultos, se han adaptado perros ciegos, viejitos, de todo.

Este año logramos más de 100 mil pesos en donaciones, ayudamos a pagar gastos veterinarios, ayudamos a encontrar perros perdidos, ayudamos a generar adopciones y ayudamos también a guiar en casos de maltrato animal.

¿Qué cosas pasan en la feria?

De todo. En la última feria se dieron 9 adopciones. Y vemos escenarios de desesperación y escenarios de esperanza, todos en una misma tarde. Una persona que viene con su hija porque encontró 4 perros en la ruta, abandonados, y que sabían que si los dejaban ahí se morían atropellados. Y esa persona desesperada los da en adopción y se queda re tranquila porque les encontramos casa. No lo digo soberbiamente, pero nosotros ya sabemos que el perro en algún momento va a encontrar hogar. Somos el factor invisible, pedimos el permiso, ponemos la alfombra, pero los que rescataron al perro, son ellos y se involucra tanto quien lleva al perro a la feria como quien adopta.

Si ustedes son el factor invisible, ¿quiénes son, para ustedes, los protagonistas?

Cuando hacemos la feria de adopción, los protagonistas son las personas que rescatan y las familias que adoptan. Cuando rescatamos perros, los protagonistas son quienes necesitan ayuda, quienes los buscan y quienes los encuentran. Cuando nosotros donamos alimento, los protagonistas son los proteccionistas independientes que necesitan ayuda. Cuando hacemos donaciones de gastos veterinarios los protagonistas son las veterinarias que les otorgan créditos. El protagonista es el que está en servicio. Porque cuando uno hace una ONG hace una organización para ayudar a través de las personas. Nosotros salvamos perros a través de las personas. Son diversas maneras de ayudar y en todas está la comunidad. Yo creo que el éxito de nuestra organización se basó en entender que el protagonista era claramente el otro.

¿Qué es lo más lindo de encontrarle hogar a un perro?

Hay personas que adoptan a un perro por primera vez. Entonces hay muchos perros que son los primeros perros de muchas familias. Y eso está bueno. Y después, me parece que lo que tiene esta estructura que armamos es que es muy tangible, quizás es tan tangible que a mí me asusta, porque me pasa que en cualquier lugar que estoy, siempre alguien me dice que encontró o adoptó al perro gracias al grupo. Entonces, la ayuda que nosotros hacemos es cuantificable. Nosotros cuantificamos por una cuestión de transparencia y gestión, pero hay una parte que no lo es ¿cómo cuantificás lo que cambia una vida? Porque cada perro que damos en adopción es un perro que le cambia la vida a una persona. Y eso es muy fuerte. Me considero afortunado porque puedo hacer lo que me gusta y hacer algo que ni la plata te lo da.

¿Que ves en el horizonte de la organización?

Veo cosas buenas. Ahora vamos a hacer un instituto de investigación en el sistema endocannabinoides porque hay muchas patologías que también se solucionan con cannabis. Hoy enfocamos nuestras soluciones a la ciudad de Neuquén pero nuestra intención es expandirnos al interior de Neuquén, hacer jornadas de castración. El año que viene vamos a largar el programa que se llama “Educan”, con la idea de hacer charlas de cuidado responsables en colegios privados y secundarios. Sentimos que tenemos que seguir porque es algo increíble y creemos que tiene que ser un servicio a la comunidad.

¿Cómo se puede ayudar?

Se puede ayudar de muchas maneras. Vamos a hacer una campaña de socios a partir de enero, para las personas que se quieran sumar y tirar ideas. También pueden sumarse como voluntarios ayudándonos todos los domingos de la feria, de 6 a 8 en el Paseo de la Costa.

www.perrosperdidos.org