Histórico: condenaron al matador de la perra Estelita

Mucha emoción en la comunidad protectora de animales y en toda la región porque llegó la sentencia que tanto se esperaba para el culpable de la muerte de Estelita.

El juez de Cipolletti, Julio Sueldo, condenó a Jonathan Jara a la pena de 10 meses de prisión en suspenso. Además lo obligó a hacer un curso sobre cuidado animal, se le prohíbe tener animales por dos años y deberá reparar económicamente los gastos causados.

Desde la Asociación Protectora de Animales Fernández Oro, APAFO, indicaron que "ésto marca un precedente Judicial muy importante. Insistimos en qué hay que lograr una reforma de la ley de maltrato animal que sólo establece como pena máxima 1 año de prisión". Además, agradecieron a todos quienes "acompañaron tanto física como emocionalmente, fueron días y momentos muy tristes…!

Recordemos que el el fallo se había dado a conocer en abril de este año, cuando el juez de Cipolletti Julio Sueldo declaró culpable a Jonathan Damián Jara del delito de “crueldad animal”, por el hecho ocurrido en mayo de 2019 cuando ató al paragolpes de su auto a la perra galga “Estelita” y la arrastró varios kilómetros por la ruta 65, la que murió meses después producto de las graves heridas.

Para el magistrado “quedó acreditado que el acusado cometió el hecho entre las últimas horas de 22 de mayo y las primeras del 23 de mayo del 2019 lesionando de gravedad a la animal no humana y provocándole posteriormente la muerte meses después”.

En Noticiero Central dialogamos con Noelía Barainca, Abogada querellante en la causa quien remarcó que vienen trabajando en conjunto sobre el maltrato animal: "Este trabajo en la zona lo venimos realizando junto a otros abogados, la verdad que esta causa que llevó más de dos años es muy importante". Y explicó: "Corresponde una reforma legislativa de la Ley, que se intentó hacer en 2019, cuando la conciencia social aún no estaba plasmada en los legisladores".

La resolución fue muy importante. La condena que hoy se estableció es muy importante porque siempre que la persona que esté condenada, hoy se estableció la pena, que la pena máxima es de un año. Se tiene en cuenta si son cabeza de familia, la magnitud del hecho. Una persona que no tiene antecedentes ni estudios pesa mucho a la hora de resolver, por eso se pactó una pena de 10 meses y en suspenso porque él no tiene antecedentes y es menor a tres años por lo que no requiere cárcel efectiva. Hay que hacer una reforma.