El sufrimiento silencioso de nuestras mascotas

Durante la pandemia y el aislamiento obligatorio, muchas personas pasaron más tiempo con sus mascotas. En un gran porcentaje de casos, los animales ocuparon un rol fundamental para el bienestar y el buen humor en un hogar. Actualmente, las mascotas sufren, ya que sus vidas también cambiaron antes y después de la llegada del Coronavirus.

El hecho de pasar tanto tiempo junto a nuestros perros o gatos (u otros compañeritos) crearon un apego que después trajo consecuencias a la hora de volver a la normalidad en cuanto a las jornadas laborales.

Juan Radesca, veterinario, habló en el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias. Explicó que, en el caso de los perros, un alto porcentaje sufre el síndrome del abandono y ahora tienen comportamientos que son difíciles de comprender.

“Muchos perros, durante la pandemia, tuvieron un apego excesivo con sus familias. Llegaba un punto donde no te dejaban trabajar o ir al baño, porque te seguían. Es algo que pasó de forma involuntaria porque estábamos las 24 horas en nuestras cosas. Ahora, tal vez, querés sacar al perro al patio y ya no le gusta tanto como antes, y no se entiende por qué. Bueno, todo se relaciona con este apego”, explicó.

Comentó que la situación parecía inofensiva, pero ahora genera malestar en las mascotas, porque los niños o jóvenes volvieron a sus estudios, y los adultos a sus trabajos. “Actualmente hay perros que rompen cosas cuando sus familias se van de casa. Hacen pis en lugares donde no lo hacían”, detalló.

Sobre el accionar de los humanos Radesca indicó que, generalmente, se cometen dos errores. “Cuando uno se va, acaricia al perro y le habla. Le dice que ya va a volver y demás. Eso lo que hace es potenciar la ansiedad del perro. Y, al regresar a casa, primero lo acarician. Después lo retan porque rompió algo en su ausencia. Y, bueno… El perro no entiende nada y sigue con su ansiedad. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es naturalizar el hecho de irse a trabajar, por ejemplo. Simplemente abrir la puerta e irse. Cuando se vuelve al hogar, enseñar sin gritos”, explicó.

En el caso de los gatos, sucedió algo parecido, durante la pandemia. La diferencia es que a los felinos les costó adaptarse al hecho de tener a sus familias todo el tiempo con ellos, ya que son más solitarios, y les gusta tener su territorio y espacios. No obstante, también se apegaron una vez que empezaron a disfrutar y a acostumbrarse a la presencia de los humanos.

Actualmente, manifiestan su malestar de dos formas. Algunos gatos comen menos como manifestación de depresión por extrañar a sus familias. Otros, lloran mucho e intentan llamar la atención persiguiendo a las personas dentro del hogar, subiéndose a lugares que antes no utilizaban. También pueden orinar en lugares donde antes no lo hacían o, a raíz del estrés, tener problemas para hacerlo.