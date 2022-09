Denunciaron por explotación animal a dueño de perro San Bernardo

Cristian, un joven que estaba de vacaciones en Bariloche, denunció a través de sus redes sociales la explotación animal del tradicional perro San Bernardo por mantenerlo atado para vender fotos con él a los turistas. Se manifestó a través de su cuenta de Tik Tok y filmó una escena donde se va a un hombre comerciando con estas imágenes y rodeado de turistas.

La tradicional escena es la de un perro San Bernardo con un barril en el cuello al que los turistas se acercan para sacarse la emblemática foto. Al joven esa imagen le generó rechazo y decidió compartirla en la red social. En pocas horas el video superó las 2 millones de reproducciones.

“Hacen 0 grados, está lloviznando y hay un perro ahí. Yo no puedo entender todavía cómo cotizan con un perro”, comienza el video de Cristian. “El chabón ese vende fotos con ese perro y no importa el temporal, no importa que llueva, pero el chabón está ahí vendiendo fotos. Yo no puedo creer como la gente alimenta esto”, continuó.

Segundos después se ve como el joven se acerca al propietario del perro y lo increpa: “Es explotación animal esto. Basta de esclavizar perros hermano, está atado todo el día pobrecito”. “No consuman esto. Es maltrato”, se lee en el video.

Frente a esto, el dueño de la perra explicó que Quimey, el nombre de la San Bernardo, es parte de la familia "es una hija más. Por eso me da bronca cuando se dice que maltratamos a los perros". Y remarcó que come alimento balanceado con 30 proteínas y que cada seis meses visitan al veterinario para hacerle una resonancia y ver el estado de sus huesos.

"Es una imagen típica de los puntos turísticos de Bariloche. Lo piden los propios turistas, especialmente los que vienen de Brasil que nunca vieron un animal así", expresó Alonso, y agregó que los días que la perra no va al cerro extraña el contacto con las personas porque está acostumbrado a ver gente a diario.

Por último, el dueño de Quimey se defendió: "Vas a Punta Cana y te sacan una foto con un tucán en el hombro o en el norte de Argentina te hacen una imagen con un guanaco o una llama. Nadie denuncia eso, nadie se queja. Lo único que quiero es que por un inescrupuloso que maltrata a su perro, paguemos todos los que si hacemos bien las cosas y cumplimos con la ley".

SOLICITUD ONLINE PARA FRENAR LA PRÁCTICA

Respecto a esta habitual práctica, vecinos de Bariloche impulsaron una petición en la plataforma Change.org para recolectar firmas y darle fin a esta tradición de sacarse fotos con perros San Bernardo.

La solicitud remarca que desde hace años se dice que “si vas a Bariloche pero no te sacas foto con el San Bernardo realmente no fuiste a Bariloche” y remarca que “muy pocas veces pensamos en esos pobres animalitos que están ahí todo el día y todos los días sin importar las bajas o altas temperaturas”.

“Los San Bernardo llevan años viviendo en estas condiciones de explotación. Sin dudas, esto es MALTRATO ANIMAL. Pero nadie está haciendo nada para solucionar este gran problema!! Quienes firmamos esta petición exigimos al Gobierno de Bariloche que prohíba este negocio horrendo!”, reclaman

Por último señalan: “No nos vengan con el verso de que los San Bernardo son “íconos” de la ciudad, SON ANIMALES, son seres sintientes!!”.

QUÉ DICE LA LEY SOBRE ESTÁ PRÁCTICA

En 2019, a través de una ordenanza, el Concejo Deliberante de la localidad decidió desalentar fuertemente la actividad. De acuerdo al texto aprobado por los ediles, los perros que acompañan a sus amos al aire libre serán también los últimos. En otras palabras, ordenaron que una vez que mueran los actuales canes ya no se otorgarán nuevos permisos municipales a sus propietarios.

Además, la actividad se podrá realizar con animales inscriptos en un registro municipal y que cumplan las condiciones de salud. Un veterinario examinará anualmente al perro para confirmar que se encuentra en condiciones físicas de continuar.

La ordenanza establece que cada perro no podrá “trabajar” más de tres horas diarias, colocando un límite crucial a algunos de los propietarios que exponían a sus animales a prolongadas jornadas mientras esperaban turistas.