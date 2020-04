Estiman que el fútbol no vuelve antes de agosto

Nicolás Russo, presidente de Lanús, adelantó este sábado que "antes de agosto no volvería a jugarse al fútbol" en la Argentina, como consecuencia de la prolongación de la pandemia por el coronavirus.

Russo, quien también es miembro del Comité Ejecutivo de AFA, dijo ante la prensa que "antes era más optimista, pero como viene el panorama, estimo que antes de agosto no volvería a jugarse y además hay que ver de qué forma podría hacerse", señaló.

El dirigente, arriesgó que tal vez “con un poco de suerte, a fin de junio recién podrían volver a los entrenamientos normales los planteles; a partir de ahí necesitarán un mínimo de 45 días de preparación para competir, por lo que hasta agosto no puede haber competencias".

En otro tramo de su alocución, Russo también se refirió a los ascensos y descensos, de los que tanto se habla, para subrayar a modo de aclaración que "no hay nada definido porque no se trató nada: es puro bla bla blá lo que se dice", apuntó.

También fue consultado sobre la prolongación de los contratos de aquellos profesionales que vencen en junio próximo, a lo que respondió que "hasta que no se sepa cuándo se vuelve a jugar no habrá ninguna determinación, porque la AFA como cualquier otra asociación debe definir si aplica o no la sugerencia de la FIFA".

El dirigente de Lanús, también manifestó que "de acuerdo a la época en que se pueda competir, se verá si continuamos con los torneos que estaban en disputa o se comienza una nueva temporada. Y de esto dependerá la situación de los contratos".

Finalmente, se le consultó acerca de algún supuesto interés por dos jugadores de su club, el volante ofensivo Marcelino Moreno, que sería pretendido por Atlético Mineiro, de Brasil, y el delantero Pedro De La Vega, que intentaría llevárselo el Atalanta, de Italia. En su respuesta fue tajante: "No hay nada, son habladurías, que club en el mundo hoy puede formalizar una oferta por algún jugador si nadie sabe cómo seguirá esta historia", aseguró.