Una ex novia de Sebastián Villa también denunció maltrato

La denuncia de Daniela Cortés a Sebastián Villa por violencia de género tomó fuerte repercusión con mensajes de apoyo para la joven de 23 años, que subió las fotos y videos a las redes sociales para visibilizar el daño físico y psicológico que vive hace dos años al lado del jugador de Boca.

Luego de darse a conocer el caso, salió también a expresarse a través de un video una ex novia del delantero colombiano. Se trata de Alexandra Marín, quien relató así su experiencia durante su noviazgo con el jugador surgido en Deportes Tolima: "Yo nunca he hablado por acá pero creo que la ocasión lo amerita. Las personas que me conocen saben que yo fui novia de Sebastián y muy poquitas personas saben por qué terminé y fue por eso mismo, fue por maltrato", declaró.

En el video, Marín también afirmó:"En algún momento también me maltrató y yo simplemente... eso es algo muy confuso, es algo que... bueno, solamente quiero decirles a las mujeres que estén pasando por esto en este momento que estamos en una cuarentena, que estén encerradas, que no tengan salida: no se aguanten eso, no se queden encerradas, no se queden en sus casas, no se queden esperando que pase algo peor. Yo tomé una decisión a tiempo y simplemente terminé la relación".

Según detalló, la joven que también es colombiana, se comunicó con Daniela Cortés para accionar juntas contra la figura de Boca.