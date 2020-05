Le dieron el alta al "Loco" Gatti.

El inolvidable arquero argentino de 75 años, que defendió las porterías de River y Boca en los 80' y que actualmente reside en Madrid, contó en un programa televisivo español como fue su experiencia mientras estuvo internado. Dijo que nunca sintió dolor, pero que el médico le confesó que estuvo al borde de la muerte.

Hugo Orlando Gatti preocupó a todo el mundo cuando su hijo anunció por redes las sociales que su padre había sido internado en Madrid luego de contraer la COVID19. Sin embargo, el "Loco" dio batalla y le ganó a la tan temida enfermedad.

Una vez recibida el alta médica para poder continuar con la rehabilitación en su casa, el ex arquero volvió a presentarse en el programa español "El Chiringuito" para contar cómo vivió todos esos días de internación y de lucha contra el coronavirus.

"Fui a revisarme porque me lo pidió mi hijo. Yo no sentía nada, nunca tuve un dolor. Me di cuenta (de la gravedad) cuando me lo dijeron", comenzó diciendo Gatti. Luego reveló lo que sintió cuando recibió, ya internado en el hospital, el llamado del presidente de club Real Madrid, Florentino Pérez "Después me llamó el jefe. Ahí sí creí que estaba por morir. Yo nunca sentí nada", relató.

Gatti, que aparentemente nunca tuvo conciencia plena de la gravedad de su situación contó que durante todo el tiempo que estuvo internado, se preocupó más por volver a su casa que por la enfermedad, "En el hospital preguntaba 'cuándo me voy' y me decían 'mañana' todos los días. Ahí el doctor me dijo que estuve por morir, no lo podía creer. Me han matado en todos lados, pero yerba mala nunca muere", agregó entre risas. Y hasta confesó que no quería hacer caso cuando los médicos le pedían que tomara la medicación, "Nunca imaginé que estaba enfermo. En el hospital tiraba las pastillas que me daban y las enfermeras se daban cuenta. ¡Tenía una cara de loco! Sentía que me moría ahí, no podía ni caminar", cerró el peculiar astro del fútbol nacional.

Fuente: www.depo.com.ar