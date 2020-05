Un jugador de la Generación Dorada quiere volver a jugar

Pepe Sánchez, a los 43 años, tuvo una destacada carrera. Además de ser parte importante en la Selección Argentina que ganó el Oro en Atenas 2004, fue el primer argentino en jugar en un equipo de la NBA. Desde los 35, se encuentra retirado y cumple la función de presidente en el club Bahía Basket. En declaraciones al diario La Nueva Provincia, declaró "Tengo muchas ganas de ver cómo es jugar después de ocho años, es muy probable”

“La verdad es que últimamente entrené mucho. Me siento cero kilómetro”, completó el ex jugador del Deportivo Roca. Su vuelta no sería en el primer nivel, sino en la liga bahiense de la cual surgió.