Cahn: “No iría a jugar a Brasil”

Pedro Cahn, infectólogo que aconseja al Gobierno, mantuvo una reunión virtual con integrantes de la AFA. Avaló el protocolo de la vuelta a los entrenamientos, pero desaconsejó los viajes internacionales para la Libertadores.

"Por el momento, las fronteras están cerradas por una decisión del Poder Ejecutivo. Con lo cual, hoy sería imposible salir de la Argentina. Es más, en caso de poder hacerlo, al regresar los planteles tendrían que hacer 14 días de cuarentena. Hoy no llevaría a un equipo a jugar a Brasil. Es una apreciación personal" explicó al final del encuentro.

Noticias Relacionadas Se postergó la reunión de AFA con Ginés

Esta idea fue la que más sorprendió a los dirigentes de los equipos que ya tienen el calendario para el regreso a la Libertadores a partir del 17 de septiembre. Ese mismo día, River deberá visitar al Sao Paulo.

Respecto a la situación del país con la pandemia, dijo que se esperan las dos semanas más complejas y que aún no es conveniente hablar de fechas concretas para el regreso.

En cuanto a los entrenamientos, se recomendó que los grupos de seis jugadores no se mezclen en las primeras fases de entrenamientos. También, se sugirió que no se realicen concentraciones. Por último, el infectólogo sumó que los vestuarios "no se utilicen", y que "los jugadores vengan cambiados desde su casa".