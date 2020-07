Se postergó la reunión de AFA con Ginés

La reunión que iban a mantener esta tarde AFA con autoridades de Salúd para evaluar los procedimientos necesarios para la reanudación de los entrenamientos en el fútbol argentino fue cancelada. Las 113 muertes (récord diario) por coronavirus hicieron que Ginés González García y Claudio Tapia, presidente de AFA, se comunicaran telefónicamente. Allí, el Ministro le pidió que avancen en una vuelta gradual de la actividad y quedaron en hablar, en principio, la semana que viene.

Del encuentro iban a participar el presidente de la flamante Liga Profesional (LPF), Marcelo Tinelli, los titulares de todos los clubes de Primera y el Nacional, y el médico Donato Villani, con el asesor sanitario del Gobierno Nacional, Pedro Cahn. También iban a estar presentes otros infectólogos y se contaba con que podía estar presente Matías Lammens, el titular de la cartera de Turismo y Deportes.

El tema a discutir iba a ser el protocolo presentado por la Comisión Médica de la AFA al Ministerio de Salud de la Nación para el retorno de los entrenamientos. La fecha prevista para la reanudación era el 3 de agosto, pero la suspensión del encuentro hace suponer que podría aplazarse aún más.

En ese protocolo se habla de entrenamientos con no más de seis futbolistas por cancha y previos testeos que para un plantel completo tendrían un costo estimado de aproximadamente 6.000 dólares. No se determinó todavía a cargo de quien estará ese costo, si de AFA, el Ministerio de Turismo y Deportes, o los propios clubes. Esas fechas previstas para la reanudación son las del lunes 3 de agosto para realizar los testeos de los futbolistas y el jueves 6 para el inicio de las prácticas. El nuevo campeonato sería con los 24 equipos de primera división participantes agrupados en seis zonas, entre el 27 de septiembre y el 22 de diciembre.

A todo esto se sumaron las urgencias de los equipos intervinientes en la Copa Libertadores, ya que la Conmebol le puso fechas y horarios oficiales a la continuidad de la fase de grupos, volviendo a jugar, en forma inédita, Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, todos el mismo día, el jueves 17 de septiembre.

La reunión que sí se mantiene es por videoconferencia que mantendrán los dirigentes del fútbol argentino con Cahn, quien informará sobre los temas relacionados con la pandemia del coronavirus y las acciones y protocolos a tener en cuenta para el reinicio de las prácticas.

"Es un tema muy delicado y hay que resolverlo con seriedad. Muchas de las cosas que estoy diciendo no son un capricho mío, porque hablé con gente que sabe porque conduce clubes o son directores técnicos, y me dí cuenta de estas cosas que me marcaron y no tenía en cuenta. Por eso hay que ser muy cuidadosos", advirtió anoche el presidente Alberto Fernández. Allí radicará la clave de la vuelta del fútbol.