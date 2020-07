Hoffman: “En parte, el año está perdido”

“Extraño un montón el deporte y la vida social en el club. Ni con los embarazos estuve tanto tiempo sin entrenar, estoy un poco desesperada pero me la tengo que bancar. Un poco siento que el año está perdido ya que los grandes torneos no se juegan” dijo Ingrid Hoffman, jugadora de hockey de Independiente respecto al largo tiempo de inactividad que pasan los deportistas.

“Me di cuenta que no me gusta tanto la actividad física, me gusta más la actividad porque entrenar sin tener el objetivo del día sábado se hace más difícil” agregó.

En el programa “Grito Sagrado” del canal 24/7 y la radio AM 550 La Primera, la también entrenadora habló de cómo se tomó la noticia de la postergación de todos los torneos, incluso el Mundial Master en Inglaterra y cómo ve el futuro de la actividad del club, en todas las categorías.

La entrevista completa: