Argentina debutará contra Rusia en la ATP Cup

El equipo argentino de la ATP Cup debutará ante Rusia en el grupo D el próximo martes 2 de febrero en Australia. Un día después de lo previsto inicialmente debido a la cuarentena que están atravesando los jugadores como medida preventiva para evitar contagios de coronavirus (COVID-19) antes de comenzar a competir.

Los singlistas del conjunto nacional serán Diego Schwartzman y Guido Pella, mientras que Horacio Zeballos y Máximo González jugarán el dobles. En el primer partido de la serie, el bahiense enfrentará a Andrey Rublev, desde las 3.30 (hora argentina), y a continuación, el Peque jugará ante Daniil Medvedev. En el cierre de la jornada, será el turno del dobles.

Luego de una jornada de descanso, Argentina volverá a jugar el 4 de febrero ante Japón con los mismo horarios.

"Las fechas del torneo se han retrasado 24 horas para permitir a los jugadores en cuarentena la mejor preparación posible y oportunidades de entrenamiento", informaron desde la organización.

En el primer día de competencia, además de Argentina, saldrán a la cancha los tres mejores tenistas del ránking mundial: Novak Djokovic (Serbia vs. Canadá), Rafael Nadal (España vs. Australia) y Dominic Thiem (Austria vs. Italia).