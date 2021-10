Del Potro podría jugar el Open de Córdoba

Juan Martin y su última aparición pública en New York, para el US Open..

La aparición pública de Juan Martín Del Potro en US Open abrió una serie de especulaciones en cuanto a su vuelta formal al tenis. Mientras encara la última parte de la recuperación, tras la cuarta cirugía en la rodilla derecha, y tras más de dos años alejado de las canchas, su vuelta podría incluir una gira de torneos en polvo de ladrillo "cerca de casa".

Aquellas palabras detonaron una bomba, tanto en las redes sociales como en las entrañas de los torneos de la Argentina: desde el Córdoba Open, uno de los dos ATP 250 que se juegan en el país junto con el Argentina Open, comenzaron el operativo para contar con Del Potro en la edición de 2022, cuya fecha no está confirmada pero se hará en febrero.

“Fue una grata noticia que Del Potro haya puesto en agenda una posible reaparición en los torneos argentinos. Queremos contar con él en Córdoba y estamos haciendo el máximo esfuerzo posible para lograr un acuerdo", expresó el viernes Marcelo Denti, director del Departamento de Tenis de Torneos -la compañía propietaria del Córdoba Open-, en plena presentación del Challenger de Buenos Aires.

“En Argentina jugué muy poco; hay alternativas que tocan el lado emocional y voy a ir por ahí”, había dicho Del Potro el mes pasado en Nueva York. El Córdoba Open es una posibilidad concreta, claro, aunque no es la única. Además del Argentina Open, que pertenece a la misma gira de canchas lentas, habría una chance real en la Copa Davis, el torneo que el tandilense no juega desde aquella final para la historia en Croacia.

Argentina volverá a actuar por la ensaladera en marzo de 2022, en los Qualifiers, la ronda previa para avanzar a las Finales, el certamen que suplantó al viejo formato de la Davis. El rival saldrá de dos alternativas: uno ubicado entre el 5° puesto y el 18° en las Finales de este año o uno de los que jugaron la reclasificación del Grupo Mundial I en la que la Argentina derrotó a Belarús en la salida de Gastón Gaudio como capitán. La opción para una aparición de Delpo surge a partir de dos premisas: una eventual localía argentina y las palabras del nuevo conductor Guillermo Coria.

El Mago, que debutará en marzo, manifestó en entrevistas que "No va a faltar la oportunidad de juntarnos con Juan Martín para hablar y que me cuente qué piensa. Es nuestro referente y es la persona que necesitamos que vuelva a jugar por su bien y por el bien del tenis. Juegue o no juegue, tenerlo en el equipo es muy importante por la inyección que genera". Habrá que esperar entonces no solo la recuperación física de Del Potro en primera instancia y después si, especular con el reencuentro del tandilense con el público argentino.