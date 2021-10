Con el ánimo renovado, Cipolletti ya piensa en Sol de Mayo

Fue un verdadero triunfazo el que consiguió Cipolletti en Mendoza. La victoria les permitió a los dirigidos por Gustavo Raggio volver al segundo lugar en la tabla de posiciones, conseguir la clasificación a los playoffs y quedar a tres puntos de la Copa Argentina.

Luego de un sufrido partido, en el que caía por 2 a 0 y terminó ganando 3 a 2, quebrando una racha de 9 partidos sin victorias como visitante y cortando la serie de empates consecutivos en las últimas fechas, el albinegro consiguió más que un triunfo en tierras cuyanas.

Sin embargo, no hay tiempo para festejos porque el domingo, a las 18 hs, Cipo afrontará en La Visera otro partido complicado y de vital importancia frente a Sol de Mayo en el clásico rionegrino.

El cuerpo técnico, encabezado por Raggio, no pretende especular y reconoce de la importancia de este partido. Una victoria de Cipolletti significaría ratificar la confianza y el buen momento, mantener la segunda posición en la tabla y conseguir los tres puntos daría otro premio: la clasificación a la fase final de la Copa Argentina. Si gana, el equipo de “Carozo” llegaría a los 50 puntos en el campeonato federal.

Hay que resaltar que el albinegro depende de sí mismo para terminar de la mejor manera en la zona. Consiguiendo dos triunfos, el domingo con Sol de Mayo y en la última fecha con Madryn, no dependería de nadie para cerrar la fase regular en el segundo puesto. La importancia del puesto reside en la posibilidad que tienen los equipos que finalizan del 1 al 4 de jugar como locales en la primera fase de la ronda eliminatoria, es decir, hoy Cipolletti jugaría en La Visera y tendrá que ratificarlo en las fechas que restan.

Con respecto al posible equipo para el domingo; Raggio sabe que no podrá contar con Leandro Wagner, que llegó a las cinco amonestaciones y en su lugar jugará Ezequiel Ávila. Habrá que ver si el entrenador decide mantener al volante Diego Aguirre o elegirá jugar con dos nueves e ingresará Cristian Taborda. Luego, el once no variará demasiado del que ganó en Mendoza, para aprovechar las virtudes de los jugadores que llegan con una motivación importante. Este jueves en La Visera, Cipolletti hará una práctica de fútbol formal y allí Gustavo Raggio comenzará a delinear el equipo.

El árbitro del partido entre Cipolletti y Sol de Mayo será el cordobés Gastón Monson Brizuela. Será transmisión de AM550 La Primera y Canal 24/7.

A tener en cuenta: ésta noche, desde las 20.30, Sol de Mayo afrontará un partido importante frente a Deportivo Madryn en Viedma. Si gana seguirá peleando por el primer puesto, pero si el partido termina en empate o en favor del visitante, el “Aurinegro” jugará la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.