El Abierto de Australia espanta a los tenistas

Durante esta semana las autoridades gubernamentales de Australia ya adelantaron detalles y nuevas restricciones sanitarias para el primer Grand Slam de Tenis del año 2022. Como se sabe, cada vez más certámenes y competencias profesionales exigen a sus participantes estar vacunados. Y en los últimos meses fueron varias las voces que se alzaron en contra de la solicitud.

A pocos meses del Australian Open 2022, renació la polémica con los no vacunados contra el coronavirus. Como el caso de la NBA, que tuvo que ceder ante las directivas del gobierno estadounidense que impiden la participación en ciertos estados de quienes no se inocularon, los organizadores del gran evento de Melbourne están a la espera de las normas nacionales, aunque ya se dieron a conocer algunas ideas sobre las mismas.

"No creo que los tenistas sin vacunar logren un visado para entrar a Australia. Y, si lo lograran, probablemente tendrán que guardar una cuarentena de dos semanas", dijo el jefe del gobierno de Victoria, Daniel Andrews, en comparación con la libertad de acción para los vacunados.

Recordemos que en la edición anterior, las autoridades dispusieron severas medidas para disputar el torneo en función de que no se propague el virus, que significó un calvario para muchos de los participantes.

Sin ninguna confirmación pero con la idea de que la mano viene por ahí, el rumor incomodó a quienes NO han demostrado que llevan o que están a favor del recurso inmunológico, como por ejemplo, el vigente campeón, Novak Djokovic. "La verdad es que no sé si jugaré en el Open de Australia, la situación no es nada buena", reveló el número 1 del Ranking ATP en Sport Blic.

Pero todo se sabrá en las próximas dos semanas, cuando el gobierno y la Federación australiana anuncien las medidas y los protocolos del torneo estipulado para dar comienzo el 17 de enero. Mientras tanto, el serbio piensa en sus próximos compromisos: "Por ahora, planeo jugar en París, la Final Masters de Turín y la Copa Davis. Esos son mis objetivos hasta el final de la temporada".