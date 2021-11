Conte prohibió el ketchup y la mayonesa en el Tottenham

Antonio Conte es el flamante entrenador del Tottenham, luego de su exitoso ciclo en el Inter de Milan con el que conquistó la Serie A. El italiano tiene la oportunidad de destacarse ahora en un equipo que busca hacerse fuerte en la Premier League luego de años de frustraciones y en su primeros días al frente del vestuario ya ha tomado medidas para cumplir con el objetivo establecido.

El entrenador debutó con un triunfo por 3-2 frente al Vitesse de Países Bajos por la cuarta jornada de la Conference League. Después de ese duelo, decidió al día siguiente encarar un entrenamiento exigente, completamente opuesto al que los jugadores solían hacer luego de un partido entre semana bajo la conducción de su antecesor en el ciclo, Nuno Santos.

Hasta hace algunos días, después de un compromiso por el certamen internacional, aquellos jugadores que habían sumado minutos hacían una breve sesión de gimnasio y algo de piscina para no cargar los músculos. Pero Conte ordenó llevar adelante una dura práctica “que no se habían visto desde los días de Mauricio Pochettino”, según publicó el sitio The Athletic.

El portal británico detalló que antes del inicio de los ejercicios, el italiano reunió a sus jugadores durante 75 minutos para ver videos y analizar el desempeño en el partido anterior. Aunque, se había anunciado que eso duraría solamente 20 minutos. Estas charlas pasarán a ser algo recurrente bajo su ciclo.

Pero lo más curioso sin duda es que el técnico se preocupó por la forma física de varios de sus futbolistas y por eso intervino en sus dietas. La primera decisión que tomó fue que los almuerzos después de cada práctica se realizarán en la ciudad deportiva para fomentar la unión del grupo y el control de los regímenes de los profesionales a quienes se les prohibió el ketchup y la mayonesa.

Esos dos aderezos han sido eliminados junto con cualquier tipo de jugo frutal que no sea natural, sándwich y alimento que deba ser cocinado con manteca o aceite. A su vez, Conte exigió que coman más frutas en las mañanas y las tardes.

“Hay una visión de que los jugadores han aprendido más con Conte en una semana que con Nuno Espirito Santo en cuatro meses”, publicó The Athletic en su informe en el que adelanta que el gran objetivo del técnico para los próximos partidos es poder cambiar la mentalidad del plantel y volverlo uno mucho más agresivo. Algo similar a lo que intentó hacer José Mourinho, en su paso por el Tottenham.