La Leyenda Valentino Rossi puso fin a su carrera

Valentino Rossi puso punto final a su brillante carrera deportiva en Moto GP. El italiano acabó decimo en el Gran Premio de Cheste y celebró su despedida dejando una legado dentro de la competencia. Se despide una de las leyendas del deporte.

A los 42 años, y con nueve títulos mundiales de moto GP, Valentino Rossi cerró su carrera en el gran Premio de Valencia. Fueron26 temporadas y un total de 432 grandes premios. “El Doctor” cerró una era en la que sumó siete títulos de 500 cm3 y MotoGP entre 2001 y 2009 a bordo de Honda y luego con Yamaha.

El retiro del “Maradona de las motos” se dio con un total de 115 victorias (89 en MotoGP), 235 podios (de los cuales 199 en la Máxima) y la carrera más longeva en la categoría reina del motociclismo. EL primer título fue en 500 Cm3, luego pasó a las de 1000 donde se llevó otros seis, más dos con Aprilia en 125 y 250 cm3.

El excéntrico piloto Italiano marcó un punto en el mundo de las carreras en dos ruedas, ya el 46 es una marca registrada y sus seguidores lo hicieron sentir. Grandes carreras donde se destaca el Gran Premio de Argentina con Marc Márquez del 2018, y rivalidades con corredores con los que pelearon todos los títulos.

"Fue un fin de semana realmente especial. No me lo esperaba así. Estaba preocupado. Nunca sabes cómo te vas a sentir, ni cómo irá la carrera, pero todo fue muy grande desde el jueves. También con las nueve motos, los cascos de mis pilotos de la Academia. También con el respeto de todos los pilotos de MotoGP. No es algo muy fácil ni muy normal. Pude acabar en el 'top 10', acabé mi carrera deportiva entre los diez mejores pilotos del mundo. Es muy importante. Lo podré decir toda mi vida. Montamos algo de lío al acabar la carrera y nunca lo olvidaré".