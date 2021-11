Novak Djokovic no para de festejar

Novak Djokovic sigue de festejos. Después de ganar el Masters 1000 de París la semana pasada y celebrar el domingo de manera alocada la clasificación de Serbia para el Mundial de fútbol, el número uno del mundo recibió este lunes su trofeo que lo acredita como el mejor tenista del año, distinción que logró por séptima vez en su carrera y que constituye un récord en la historia del tenis. Por si fuera poco, el balcánico debutó con un triunfo en dos sets en el Masters de Turín, por lo que ya dio un paso clave para avanzar a las semifinales del certamen.

Djokovic, cinco veces campeón del Masters que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada, recibió en la pista del Pala Alpitour de Turín el trofeo por terminar el año como número uno del mundo, premio que ya había conseguido en 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 y 2020. De esta manera se despegó de Pete Sampras, ya que el estadounidense lo había logrado en seis oportunidades, de manera consecutiva entre 1993 y 1998. Atrás habían quedado ya Rafael Nadal, Roger Federer y Jimmy Connors, con cinco temporadas cada uno.

"Es una de las cosas más difíciles de alcanzar en nuestro deporte. Tienes que jugar muy bien de forma constante, en todas las superficies. Estoy muy orgulloso y comparto este trofeo con mi familia y las personas que me ayudaron a estar aquí", afirmó Djokovic luego de vencer al noruego Casper Ruud por 7-6 (7-4) y 6-2 en su estreno en el Masters.

"Cuando tenía cinco años vi a Pete Sampras ganando Wimbledon, fue la primera imagen que vi de tenis y me enamoré. Le pedí a mi padre que me comprara una raqueta y ahora lo superé, gané este trofeo siete veces, una más que él, y estoy muy feliz. No somos rivales, siempre tuvimos una buena relación, me dio muchos consejos", recordó el serbio, que en 2021 estuvo muy cerca de lograr el Grand Slam, ya que ganó el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, aunque luego perdió la final del US Open ante el ruso Daniil Medvedev.

Otro de los logros de Djokovic en 2021 fue igualar la marca de 20 títulos de Grand Slam que ostentaban Nadal y Federer. Y además, con su título en el Masters 1000 de París de la semana pasada, llegó a 37 trofeos de Masters 1000, con lo que superó por uno al español como máximo campeón en torneos de esa jerarquía.

Más allá del festejo, Djokovic también tuvo que jugar al tenis y mostró su capacidad con una sólida victoria sobre Ruud, en el primer partido del Grupo Verde, que sólo fue parejo en el primer set y que se definió tras una hora y 33 minutos. Más tarde, por el mismo grupo, se medirán el griego Stefanos Tsitsipas (4) ante el ruso Andrey Rublev (5), en el match que cierra la jornada de lunes en Turín.