Argentina recibe a Brasil en busca del pase a Qatar

La Selección Argentina recibirá a Brasil en el Estadio San Juan del Bicentenario, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido comenzará a las 20.30 con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha.

El superclásico sudamericano tendrá escenario inédito, que tendrá aforo completo de 25.000 localidades, situación nunca antes registrada en el país desde el inicio de la pandemia.

Será la primera vez que la Albiceleste se mida con la Verdeamarela tras la conquista de la Copa América en el Maracaná ya que el último duelo fue suspendido a los 5 minutos y terminó en un escándalo. Sin embargo, por ahora no se dio a conocer la resolución al respecto.

El conjunto nacional llega de vencer a Uruguay por 1-0 con gol de Ángel Di María y alcanzó los 28 puntos en la tabla de posiciones, por lo que se ubica segundo a 6 unidades de Brasil. Además, el combinado argentino podría sellar su clasificación esta fecha. Los de Tité tienen 34 unidades y ya se metieron en el Mundial de Qatar 2022 luego de derrotar a Colombia el jueves pasado por 1-0 con un tanto de Lucas Paquetá.

Cabe destacar que, si Argentina logra llevarse los tres puntos frente al conjunto que comanda tácticamente Tité, necesita que se den dos de estos tres resultados para clasificar al Mundial: que Uruguay NO le gane a Bolivia, que Chile NO le gane al Ecuador de Gustavo Alfaro y que Colombia NO le gane al Paraguay de los Mellizos Barros Schelotto.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Brasil

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos y Alex Sandro; Fred, Fabinho y Lucas Paquetá; Raphinha y Matheus Cunha y Vinicius Junior. DT: Tité.