Djokovic y su padre desafían al Australia Open

Novak Djokovic está cada vez más lejos de jugar el primer Grand Slam del año y nuevamente se manifestó en contra de las restricciones para los tenistas que determinó la organización del torneo (por Covid-19), por lo que la posibilidad de que se ausente en Melbourne son muy altas.

En ese sentido, su padre salió a defenderlo: "Él lo quisiera jugar con todo su corazón, pero bajo estos chantajes y condiciones, posiblemente no lo hará".

Todo se reduce al tema de la vacunación. Porque el serbio hizo público en varias oportunidades que no revelará si se ha inoculado o no y que no debería haber represalias con quienes optan por no hacerlo.

Hasta hace poco, ello era un requisito altamente recomendable para disputar el AO, ya que de lo contrario, los protagonistas deberían permanecer aislados los 14 días previos (como en la edición anterior). Pero se confirmó que ahora la vacunación será obligatoria para competir, lo que a los Djokovic les parece una locura...

Tras la nueva medida, Srdjan Djokovic, padre de Novak, salió a repudiarla y a apoyar a su hijo en una entrevista con televisiva; "Tiene el derecho de decidir como él quiere", insistió. Y dio a entender que no por ello (si decidiera no contar con el recurso inmunológico), se debería perder del evento del que se ha coronado en nueve ocasiones.

"Yo no lo haría. Y él es mi hijo, pues la conclusión se puede deducir...", expresó en la nota, revelando sus especulaciones acerca de la presencia del 1 en Australia.

Las nuevas políticas del certamen (exige de certificado de vacunación) que comienza el 17 de enero las comunicó su director, Craig Tiley, y fueron tomadas en conjunto con las autoridades gubernamentales del Estado de Victoria.