El Chino Maidana peleará contra un youtuber

"El más querido" vs. "el más odiado". De esa manera anunciaron y publicitan la pelea entre Marcos Maidana y el polémico Yao Cabrera, que, tras haber desafiado al boxeador, se dará el lujo de subirse al ring con él para combatir en un evento tan insólito como prometedor.

La pelea tiene fecha y sede confirmadas: será el próximo 5 de marzo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, según confirmó la agencia “Legacy Sports”.

“El martes 21 de diciembre, desde las 19:30, en el Hotel Hilton, se realizará la conferencia de prensa de mi pelea contra Yao Cabrera”, anunció el boxeador a través de sus redes sociales.

El ex campeón del mundo volverá a subirse al ring y frente al polémico youtuber. “¿Pensaron que era joda? ¿Pensaron que no iba a boxear? Ahora miralo por TV”, afirmó Yao Cabrera en un video difundido por la promotora del Chino Maidana en el que hablaron los protagonistas e invitaron a la conferencia de prensa en la que se presentará oficialmente el combate.

En junio de este año, inspirado en la pelea de exhibición que habían protagonizado Floyd Mayweather y Logan Paul, el uruguayo radicado en nuestro país le propuso -desde las redes sociales- un enfrentamiento al Chino Maidana.​ "Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?", comenzó Cabrera en una historia de Instagram.

Luego agregó: "Porque claro, vamos a mostrar una pelea en serio. Yo, por lo menos, no lo abrazo y le hago 'pum, pum, pum'. Una pelea de verdad: Yao Cabrera vs Chino Maidana. Vayan a Twitter y tuiteen, dale que somos tendencia al toque", cerró el controversial creador de contenido, ironizando con la poca seriedad que mostró el mencionado combate y, como si eso fuera poco, atreviéndose a provocar a un ex campeón del mundo como Maidana.

Rápidamente, el hashtag "Yao Cabrera" se posicionó muy arriba en las redes y los memes y las burlas no tardaron en aparecer.

​A 24 horas de los posteos del youtuber, el ex campeón del mundo le contestó en sus historias de Instagram aceptando el desafío. "Yo no peleo con amateurs, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país", fueron las palabras del Chino con un look muy campestre.

¿Quién es Yao Cabrera?

Yao Cabrera es un youtuber y creador de contenido de 24 años. Nació en Uruguay pero vive en Argentina, y se caracteriza por montar escándalos virales como, por ejemplo, peleas ficticias con personajes mediáticos; algunas verídicas como la recordada vs Duki en un intercambio de insultos vía redes sociales y, en otros casos, Cabrera es artífice de locuras más impensadas.

¿Una de las más extremas? Fingir su muerte en manos de sicarios y, posteriormente, convocar a una marcha en el Obelisco en reclamo de justicia.​

Cada una de sus "bromas" tiene como objetivo volverse tendencia en el mundo digital y levantar suscriptores y visitas en Youtube, plataforma donde acumula casi 7 millones de suscriptores. En Instagram y Twitter, suma 3.3 millones y 545 mil, respectivamente.

​Cabrera vive en la autodenominada Mansión WIFI, lugar desde donde planifica junto a Viral, su crew, todas sus controversiales propuestas.