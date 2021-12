Regional Amateur: sin visitantes hasta fin de torneo

El Consejo Federal de Fútbol dio a conocer la programación para las revanchas de los cruces de la segunda fase del Torneo Regional Amateur, con un dato que vuelve a manchar al fútbol argentino.

Debido a los hechos de violencia que acontecieron el pasado sábado en San Rafael, Mendoza, que terminó con un enfrentamiento entre hinchas, no pudieron jugar su encuentro Sportivo El Porvenir y San Martín de Mendoza. En consecuencia, los duelos de vuelta de los 16avos de final se jugarán sin la presencia de público visitante.

Noticias Relacionadas Negocio de los visitantes en el Regional

Las Ligas de los clubes participantes fueron notificadas de esta decisión y se ratificó en la programación respectiva. La medida adoptada por el Consejo Federal se extendería hasta el final del torneo, aunque habrá que esperar un nuevo análisis de la decisión sobre el final de la fase.

En las últimas horas muchos clubes alzaron la voz, ya que con la prohibición masiva fueron afectadas muchas instituciones cuyos hinchas no generaron inconvenientes a lo largo de la geografía nacional.

Sin embargo, la resolución del Consejo Federal fue clara: no habrá visitantes en los partidos de vuelta de 16avos y se evaluará seriamente la medida, para ver si se aplica o no en lo que queda de torneo.

Los partidos de los equipos regional serán mañana y definirán los clasificados a cuartos de final: Unión Alem Progresista vs Maronese, Deportivo Rincón vs Chicago, Villalonga vs La Amistad, Cruz del Sur vs Alianza, JJ Moreno vs Deportivo Roca.