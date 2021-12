Boca no se Copa y dejó pasar otra oportunidad

Boca tuvo un partido para el olvido y apenas igualó 1 a 1 con Arsenal, el equipo más flojo de la Liga Profesional en cuanto a números. Juan Ramírez abrió el marcador para el conjunto de Battaglia cuando se iba la primera etapa y Bruno Sepúlveda igualó para los del Viaducto. Con este resultado los Xeneixes todavía no pudieron sellar su ingreso a la próxima Copa Libertadores.

Le costó al partido tomar rumbo desde el inicio mismo, porque las ganas desordenadas del local chocaron con la impericia de un Boca nervioso y con las habituales dificultades para generar fútbol.

Recién la primera clara se dio a los 10 minutos, cuando Edwin Cardona envió un tiro libre al punto de penal para la llegada en soledad de Carlos Izquierdoz, que quiso amortiguar la pelota con su cabeza pero no consiguió convertir. La pelota rozó el travesaño y se fue por arriba.

Algunos minutos más tarde, Advíncula realizó una excursión en ataque por derecha que derivó en descarga para Cardona, que amagó y sacó un remate que se fue alto. Enseguida, Fabra no llegó a inquietar con un zurdazo mordido desde la puerta del área grande. Hasta promediando la etapa, Boca con poco fue más pero la falta de puntería no le permitió abrir el maracdor.

Por su parte Arsenal, que supo controlar los esporádicos intentos del Xeneixe, recuperó protagonismo en el cotejo después de una serie de robos de balón en el centro del campo y se animó con algunas contra. Pero sus arrimadas no llevaron peligro. Salvo alguna pelota parada o centros al área, el libreto del local fue muy recurrente. La imagen que definió al conjunto de Darío Espínola fue cuando Navas le dio un patadón en la rodilla a su compañero Lucas Albertengo en un balón aéreo a favor.

Cuando se iba el primer tiempo, pisando los 43’, el Xeneize encontró la ventaja gracias a un derechazo de Juan Ramírez tras una gran asistencia de taco de Luis Vázquez y un descuido en la defensa local. La jugada había arrancado con un balón milimétrico por aire de Cardona a Fabra. Con el 1 a 0 Boca se fue al descanso con buenas sensaciones.

En el complemento, Arsenal se adelantó en el campo de juego y presionó al equipo de Battaglia. Llegando a los 5’ Pico sacó un tremendo remate que encontró atento al arquero Rossi. En esos primeros 10’ fue todo del local, pero no pudo Arsenal transformarlo en ventaja.

Recién sobre los 15’, Boca pudo emparejar el partido. Campuzano volvió a controlar el mediocampo y Cardona y Monte movieron el balón con precisión. Eso hizo que se ganara en confianza y también que el local corriera detrás de la pelota.

Arsenal lo tuvo promediando la etapa, cuando Bruno Sepúlveda intentó colocar la pelota al segundo palo del arquero Rossi, tras recibir en soledad dentro del área de Boca. El local sintió que podía igualar el partido, por eso su técnico agregó piernas frescas para buscar el descuento.

Fue así que de tanto ir Sepúlveda, se tomó revancha de las jugadas que no pudo definir. A los 29’ el delantero de Arsenal, aprovechó un desconcierto en el área visitante y con un certero remate de zurda, venció al arquero de Boca para poner las cosas 1-1 en el Viaducto.

El gol nubló a Boca. Battaglia envió al campo de juego a Salvio buscando profundidad, pero no resolvió como hacer llegar el balón a sus delanteros. En esa confusión, Arsenal lo tuvo para ganar de contra tras un yerro de Marcos Rojo.

Los minutos finales fueron un suplicio para Boca. Porque hizo el desgaste del partido y no tuvo rédito. El cansancio volvió a ser notorio en alguno de sus jugadores. No perdió el partido porque los jugadores de Arsenal no supieron definirlo y una vez más no tuvo respuestas anímicas para dar vuelta un resultado. No será fácil la semana para el equipo de Battaglia, que todavía no consiguió su pasaporte a la Copa Libertadores y encima no encuentra el rumbo, a días de disputar la final de la Copa Argentina ante Talleres.