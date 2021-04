Tucumán recibirá la cuarta fecha del Rally Argentino

Tras las suspensiones del Rally Argentina y de la fecha en Catamarca por la situación sanitaria de la pandemia, la categoría trabaja en la realización de la próxima cita de su temporada. Es por eso que el Rally Argentino confirmó en las últimas horas la realización de la cuarta fecha del certamen 2021 en caminos del norte de la provincia de Tucumán. De acuerdo con lo informado en el sitio oficial de la categoría, la competencia tendrá epicentro en la ciudad de Trancas y será válida también como primera fecha del Rally Tucumano.

La carrera tendrá lugar del 7 al 9 de mayo, será de puntaje simple y la habilitación para las inscripciones como así también la publicación de los caminos será publicada en los próximos días.

Quien confirmó ya su participación es Alejandro Cancio “vamos a participar en Trancas, si bien està confirmada la fecha hay que ir viendo la evolución de las restricciones en la provincia organizadora. Estamos organizando para que venga Jorge Martinez (piloto chileno) y Juan Marchetto (volvió a la actividad después de estar nueve años alejado, producto de un cáncer) que se sumó al equipo para estar los tres juntos y ver de hacer alguna prueba”, dijo el piloto

Cancio que cumple con la doble función de piloto y Director del equipo CBTech Rally by Skoda, se mostró muy feliz con la posibilidad de volver a competir en Tucumán “ que no se corra significa no generar recursos para la gente que trabaja con nosotros, los mecánicos, colaboradores. Esto es una pasión para nosotros pero como director del equipo me pone muy contento que se pueda motorizar la categoría, aseguró el huinculense en el programa Grito Sagrado de AM 550.

En relación a la posibilidad de realizar una prueba en la previa, el piloto de Plaza Huincul aseguró en el programa Grito Sagrado de AM 550, “los autos están listos, ya lo estaban desde la carrera pasada, Juan Marchetto lo estuvo probando y ahora en la medida que podamos, vamos a organizar alguna prueba media corta para estar preparados.

Con la confirmación de la fecha, el máximo certamen motor en tierra de la argentina regresa a una de las provincias con mayor afición a la actividad en el país.

¨Estamos muy contentos de poder confirmar esta competencia en Tucumán. Son muchas las personas que han trabajado para que así sea. Luego de no haber cumplido con la realización del Rally Argentina y del Rally en Catamarca pondremos todo nuestro esfuerzo en conjunto con las autoridades locales para hacer una competencia con todos los protocolos sanitarios correspondientes y generar una carrera segura para todos, ¨ indicó Luis Minelli, presidente del Rally Argentino.

