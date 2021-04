Argentina ya conoce a sus rivales para los JJ.OO. de Tokio

La cita máxima del deporte, que está prevista del 23 al 8 de agosto en Tokio, comienza a delinear la competencia en los diversos deportes olímpicos. Tal es el caso del fútbol que esta mañana dio a conocer de qué manera quedaron conformados los grupos.

El sorteo, que se realizó en la sede principal de la FIFA ubicada en Zúrich, Suiza, permitió conocer los rivales que tendrá la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Dentro del grupo C, el seleccionado juvenil se medirá con Egipto, España y Australia. El debut de los dirigidos por Fernando Batista será el jueves 22 de julio a las 7.30 frente a Australia, en Sapporo. Tres días después (25/7) se enfrentará a Egipto por la madrugada, desde las 4.30, y el miércoles 28 de julio se medirá con España a partir de las 8.00 en Saitama.

La Selección Argentina Sub 23 intentará conseguir su tercera medalla dorada en la cita olímpica. Las dos anteriores logró obtenerlas en Atenas 2004 y Pekín 2008. Las últimas dos ediciones, no dejó una buena imagen. En Londres 2012 no obtuvo la clasificación y en Rio de Janeiro 2016 quedó eliminada en la primera fase.

Así quedaron conformados todos los grupos de los Juegos Olímpicos

Grupo A: Japón, Sudáfrica, México, Francia

Grupo B: Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras, Rumania

Grupo C: Egipto, España, Argentina, Australia

Grupo D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil, Arabia Saudita