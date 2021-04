En busca de la punta, River pone lo mejor frente a San Lorenzo

Ocho partidos sin perder sumó el equipo de Marcelo Gallardo entre la competencia local y la internacional. River, que viene de conseguir un empate en su presentación por Copa Libertadores frente a Fluminense, quiere arrebatarle la punta a Colón de Santa Fé y para eso necesita ganar esta tarde en `El Monumental´ y que el Sabalero no sume frente a Racing.

Para este encuentro, el `Muñeco´ no se guardará nada y pondrá a sus mejores hombres para intentar dejar los tres puntos en casa. La principal ausencia es la de Matías Suárez. El delantero aún no se recupera de la sinovitis en su rodilla derecha, pero no descartan que pueda estar disponible frente a Junior de Barranquilla el próximo miércoles. El resto de los futbolistas son los habituales, más Santiago Simón que se afianza en el plantel profesional.

Por su parte, en la fecha pasada del torneo local, San Lorenzo igualó por la mínima con Argentinos Juniors, en el estadio Pedro Bidegain. Mientras que en su última presentación, cayó en condición de local frente a Huachipato por la Copa Sudamericana. El Ciclón necesita el triunfo para no poner en peligro la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Viví este encuentro de la jornada 11 de la Copa de la Liga Profesional, desde las 18.00 junto al equipo de Súper Mitre Deportivo por AM 550 “La Primera”.

Probables Formaciones:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Beltrán, Rafael Santos Borré y Julián Álvarez.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Alejandro Donatti, Diego Braghieri, Bruno Pittón; Romero, Jalil Elías, Juan Ramírez; Romero, Alexander Díaz y Nicolás Fernández.

Árbito: Fernando Echenique