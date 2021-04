Revelan propuesta del PSG a Messi

La noticia volvió a tomar cuerpo en las últimas horas. El periodista Marcelo Bechler reveló en TNT Sports Brasil, la oferta que el Paris Saint Germain ya le presentó a Leo Messi. Según esta información, le han ofrecido al argentino un contrato para las próximas dos temporadas y una tercera opcional.

Según Bechler, el PSG considera que la oferta económica que le presentaron a Messi es “inalcanzable” para el Barça y en el aspecto deportivo recalcan que el club parisino fue finalista de la Champions pasada y ya está en semis este curso, tras eliminar precisamente en octavos al propio Barça, con goleada incluida.

Leo Messi finaliza su contrato el 30 de junio y todavía no ha decidido si renovará o no con el FC Barcelona y en principio no tomará ninguna decisión hasta que no termine la temporada.

Marcelo Bechler es el mismo periodista que destapó la marcha de Neymar al PSG y también el que alertó del burofax de Messi solicitando salir del Barça.

Según la misma información, el club azulgrana no movió fichas en cuanto a propuesta económica, ya que es consciente que la situación del club, agravada por la pandemia, no permite competir con alguna propuesta.