Campazzo y su noche más brillante en la NBA

El base argentino Facundo Campazzo concretó anoche una gran tarea en el triunfo de Denver Nuggets (41-21) ante New Orleans Pelicans (27-35), por 114 a 112, sumando por primera vez un "doble-doble" con 19 puntos y 10 asistencias, en una nueva jornada de la NBA.



El partido se jugó en el Ball Arena y tuvo un final muy ajustado ya que el pivote serbio de Denver, Nikola Jokic, le tapó en el último segundo un tiro a Zion Williamson.



Campazzo hizo realmente de todo: anotó 19 puntos (su mejor marca en la liga), 10 asistencias, seis rebotes, dos robos, una tapa, concretando 3-3 en dobles, 3-6 en triples y 4-4 en libres.



El cordobés consiguió 15 puntos en el último cuarto, tramo fundamental para que los Nuggets concretaran el triunfo.

El ex Real Madrid atraviesa un gran momento ya que no solo está cumpliendo con la tarea defensiva que le ordena el entrenador Michael Malone y en la cual se ha destacado desde su llegada a la NBA, sino que ahora juega y hace jugar a sus compañeros desarrollando el rol del lesionado base canadiense, Jamal Murray.



Jokic, además de enorme tapón del final, fue la figura y goleador con 32 puntos, seguido por Michael Porter Jr con 28, mientras que en New Orleans Brandon Ingram fue el máximo goleador con 27 tantos, Zion Williamson aportó 21 y Eric Bledsoe 17.

Esta noche Denver enfrenta a Toronto Raptors.