Pergolini: "Gallardo siempre llora"

El ex vicepresidente de Boca, Mario Pegolini, habló en su programa de radio y dijo que “Gallardo siempre llora o va al escritorio”, en alusión a las lágrimas del entrenador de River por los efectos del gas lacrimógeno, durante el partido del pasado miércoles ante el Junior de Barranquilla.

El ex dirigente habitualmente utiliza su programa por Radio Vórterix para referirse a cuestiones deportivas. Esta vez, las críticas empezaron por los hechos que se desarrollaron en la noche del miércoles en Colombia por los partidos de Copa Libertadores, que estuvieron a punto de suspenderse por los disturbios que hubo en las inmediaciones del estadio.

Noticias Relacionadas Crece el malestar con Esteban Andrada en Boca

Pergolini tiene cuentas pendientes con la Conmebol. De hecho, durante su vicepresidencia, varias de sus expresiones subidas de tono contra la Confederación le costaron a Boca Juniors una multa de U$S 30.000.

En tono desafiante, disparó: “¿Cuánto habría que cobrarle a la Conmebol por poner en riesgo a todos? Ya no hablo de lo moral, de que la gente la está pasando mal, de que la región está en un momento crítico... Estos tipos siguen jugando a la pelota pensando que el fútbol trae felicidad al pueblo... No, no le trae felicidad al pueblo”.

Por otra parte, cuestionó a las autoridades de Barranquilla, a la Conmebol y a River por querer subir el volumen en los vestuarios para evadir a los futbolistas del clima espeso que acontecía en las inmediaciones: “La con... de tu hermana, boludo... Están jugando a la pelota. Ponían música para no escuchar los tiros”. “Ni Hitler se animó a tanto”, sentenció el conductor de Vórterix.

También le apuntó al entrenador de River. Cuando mostraban un paneo de imágenes con los incidentes en Colombia, registraron el momento en el que Marcelo Gallardo se secaba las lágrimas por el gas lacrimógeno que el viento trasladaba al estadio:

“Ver llorar a Gallardo no me dice nada. Gallardo siempre llora. No me dice nada. O llora o va al escritorio”.

Por último, habló de la previa del Superclásico entre Boca y River: “Llegamos los dos equipos paralíticos, recemos que llueva, que pase algo, que alguno se resbale y haga un gol”, espetó.