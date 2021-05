Salto inicial para el Federal Femenino

Con tres equipos neuquinos en competencia comienza hoy el torneo Federal de Básquet Femenino. Independiente, Biguá, Asociación Deportiva Centenario y Gimnasia de Comodoro animan la zona Sur que tendrá como primera fecha Neuquén durante el fin de semana.

La competencia a nivel nacional despertó expectativa dentro del mundo del básquet local, que sumergido a los protocolos exigidos por la CAB, más las medidas provinciales que se implementaron, comenzará en su primer fin de semana en Neuquén con escenarios La Caldera y club Biguá.

Independiente hará su primera incursión oficial en esta rama, tendrá entre sus filas a refuerzos interesantes, que junto a las jugadoras locales que ya contaba en el plantel, las convierte en candidatas para quedarse con la región sur.

Sofía Cabrera de Quimsa, Micaela Piazza de Corrientes básquet, Bahiana Fessua de Kimberley, Alejandra Alonso de Vélez más Gianella Espedale de Centro Español son la caras nuevas en el equipo de Diego Lamuedra y que debuta esta noche a partir de las 19hs como local en La Caldera frente a la ADC.

El Centenario de Alejandro Sosa tiene entre sus filas a Belén Palomares de Pacífico como cara nueva, y aprovechará para darle continuidad a las jugadoras actuales que tiene en la institución y que están haciendo un buen papel dentro del Torneo Integración.

Por otro lado, el Biguá es conducido por Mauricio Santangelo, también con un buen andar en el Torneo Integración y tendrá como caras nuevas a Chabela García, quien llega de Pacífico de Bahía Blanca y Guadalupe Soto, base de Gregorio Álvarez.

El primer juego de los tres días será hoy, a las 19hs Independiente recibe a Centenario mientras que Biguá en su casa lo hará 20.30 frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro. El sábado ambos cotejos 21hs con Gimnasia vs ADC en La Caldera y Biguá ante las rojas en calle Rio Negro. Cerrando el domingo, CAI vs Comodoro y ADC vs Biguá 16 y 18hs en José Rosa 246.

De la zona sur clasifican los dos mejores luego de doble enfrentamientos en Neuquén y Comodoro en la fase de grupos. Los dos mejores se medirán con los clasificados a AMBA1 donde están Deportivo Berazategui, Wilde Sporting, Lanús y Peñarol de Mar del Plata.