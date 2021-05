Aceleran las negociaciones por el Top 8

La bola empezó a rodar en Cuyo y en principio habría acuerdo para que el Top 8 pueda disputarse en la segunda mitad de año. Si bien podría llevarse adelante con algunas modificaciones, desde la organización del certamen son optimistas para que Marabunta y Neuquén puedan jugarla en una segunda instancia, esto es a partir de septiembre

El certamen que reúne a los 8 mejores equipos de Cuyo y el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, parecía poder disputarse en el inicio del segundo semestre del año, la situación sanitaria en Cipolletti y Neuquén dista de lo que acontece por estos días en Mendoza y San Juan. Ante este panorama empezó a tomar fuerza un certamen desdoblado. Es decir, en una primera instancia participarán equipos de Mendoza y San Juan durante los meses de junio y julio y posteriormente, en una segunda etapa, se sumen Marabunta y Neuquén.

Pero como se tomó en la región la versión que circula por estas horas y que da cuenta de la posible incorporación de los equipos más representativos del Alto Valle al Top 8.

Desde el cuerpo técnico de Neuquén Rugby son precavidos con la novedad; la realidad es que nosotros no tenemos nada confirmado, es una información no oficializada. La situación sanitaria en las cuatro provincias no es la ideal para jugar un certamen de estas características. Lo cierto es que desde la UAR hay luz verde para que los torneos regionales se mantengan siempre y cuando la situación sea favorable para hacerlo. Está claro que el Torneo Cuyano es nuestro objetivo, nosotros seguimos entrenando y esperando que esta situación pueda revertirse y que lo podamos disputar”, afirmó el Head Coach Cristian Mendieta.

En sintonía con la institución neuquina y enteniendo el juego de la negociación, opinó el presidente de Marabunta Marcelo “Quity” Cerri; “no está confirmado pero es lo que estaría cerca de suceder, personalmente soy muy pesimista de que esto pueda llevarse adelante en este contexto, sobretodo por los viajes. Lo que nos queda por el momento es disputar nuestro torneo y patear todo para adelante. Y en cuanto al Top 8, lo que a nosotros nos gustaría es que se respete el formato original, siete fechas con idas y vueltas. Creemos que nos ganamos el lugar y debería considerarse. Y además sería bien visto en la UAR que esta competencia de cuatro provincias pueda sostenerse en tiempo y formato”

El certamen, según se pudo conocer, se dividirá en dos instancias. La primera, de clasificación, comenzará el 29 de mayo en la que estarán presentes Marista, Los Tordos, Liceo, Universidad de San Juan, Mendoza RC y Teqüe. En este Top 6 jugarán todos contra todos a dos ruedas finalizando el 28 de agosto. Luego, el 5to y 6to ubicados jugarán ante Marabunta (7ª) y Neuquén RC (8ª). Los mejores posicionados avanzarán a la siguiente etapa.

La segunda instancia, de definición, comenzará el 18 de septiembre donde se disputarán solamente 5 fechas. Los 4 primeros jugarán las semis el 30 de octubre y la final será el 6 de noviembre. El que salga último en esta fase deberá pelear por conservar la categoría en la reválida.

En cuanto a los dos equipos que no accedieron a la segunda instancia deberán jugar un reducido contra el 2doª, 3roª y 4to de Copa Plata a una sola rueda. Los tres primeros acceden a la reválida donde dirimirán partidos ida y vuelta con los siguientes cruces: 6to (2do instancia del Top 6) vs 3ro y 1ro vs 2do. Estas llaves se efectuarán el 30 de octubre y el 6 de noviembre. Los ganadores estarán en la máxima categoría en la próxima temporada.