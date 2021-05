Debut y despedida para Schwartzman en Madrid

Diego Schwartzman había iniciado bien el primer set, ganando 6-2 y mostrando un buen nivel de juego ante su rival. En el arranque del segundo parcial el Peque quebró el saque del ruso y se puso 2-0 estirando la ventaja sin inconvenientes.

La respuesta por parte Karatsev llegó rápido, logrando equilibrar su juego ofensivo, siendo preciso, mejorando mucho respecto al primer set y complicando a Schwartzman de ahí en adelante. El segundo set fue todo para el ruso que generó peligro con su saque y recuperó el quiebre consiguiendo quedarse con el saque del Peque cuando estaba 5-4, para llevarse luego el segundo parcial.

El ‘Peque’ decayó con su rendimiento y el rival se fortaleció. En el set definitorio, Aslan Karatsev sacó ventaja de dos quiebres y entró en una racha efectiva que le permitió ponerse 5 a 0 arriba. Schwartzman intentó revertir la situación, ganando su saque y levantando dos match points. En el tercero la efectividad de Karatsev hizo que el ruso se quede con la victoria por 6-2, 4-6 y 1-6.

De esta manera el argentino en su debut, se despidió del Master 1000 de Madrid y realizó una fuerte autocrítica al respecto.

“ Está claro que no estoy jugando mi mejor tenis. Con este nivel no puedo pensar en hacer final de Roma o semifinales de Roland Garros, no estoy encontrando el ritmo” sentenció Schwartzman.