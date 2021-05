“Ni el Consejo ni el presidente de Boca dan la cara”

El arquero de Boca no atraviesa un buen momento después de haber dado positivo por covid-19 el domingo a la noche, cuando el plantel de Miguel Ángel Russo arribó Ecuador para enfrentarse a Barcelona, y de permanecer en el país extranjero cumpliendo con el aislamiento obligatorio.

La que tampoco está muy contenta pero sí disconforme con toda la situación, sobretodo con el accionar de la institución xeneize, es Nerina Galasso la compañera de vida del arquero aislado que habló en TyC Sports y tiró bombas al Consejo de Fútbol que preside Juan Román Riquelme y al presidente del club, Jorge Ameal.

"No sabemos lo que va a pasar. Nos estamos ocupando y tratando de hablar de nosotros con toda la gente que podemos, porque a nosotros de Boca no nos llama nadie. Es más, ayer a Luciano (Nicotra) ya le dejaron de atender el teléfono . Luciano ayer a la tarde habló con Raul (Cascini), hasta que un momento dejaron de atenderle el teléfono. No nos dicen nada, no tenemos novedades de nada, ni del Consejo de Fútbol, ni del presidente, ni de nadie ", manifestó Galassso.

Muy enojada por haber perdido la comunicación con el entorno del club del cual su marido es empleador, continúo su descargo diciendo:

"Me dan vergüenza, qué querés que te diga. Me da vergüenza el manejo de la institución. No sé a quién le corresponde, si le corresponde a Conmebol, si le corresponde a Boca… Me parece terrible la situación que está pasando, él salió a trabajar y no lo dejan volver. Encima lo dejan allá, aislado y sin ninguna solución. Con nosotros no se comunican, estamos en la nada misma. Tengo más comunicación con el presidente de Lanús (Nicolás Russo) que con el presidente de Boca. Tengo más comunicación con él, que se puso a disposición nuestra, que con la gente de Boca que es para donde trabaja mi marido".