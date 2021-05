Centenario continúa en estado de gracia

El juego arrancó a pura bomba. Ignacio Aman, el mejor de la visita, inauguró el rubro. Lolo Fric respondió con un doble más falta. Emilio Santana aportó sus primeros dos triples. Barrera respondió en la visita. Aman, con dos bombas consecutivas, puso el 13-16. Santana volvió a aportar desde la zona de tres. Aman marcó nuevamente presencia con otro triple. El Cusa Oviedo vio luz y se anotó en el rubro por duplicado. Ese primer cuarto no dio respiro. Cinco triples para Cente, cinco para Juventud. Centenario, con dos actores principales: Emilio Santana y David Oviedo. Para Juventud, casi un unipersonal de Ignacio Aman (14 puntos en el parcial). Primer cuarto intenso y parejo: 28-25 para el local.

A partir del segundo cuarto, Centenario comenzó a tomar distancia. Se invirtieron los roles y Fric asistió a Oviedo. A partir de allí Centenario edificó un parcial fulminante: 13-0 con Alpachiri anotando recién cuando al parcial le quedaban 4m25s. Brunet apareció con dos triples cuando la visita intentaba reaccionar. Cente estaba tranquilo con el 53-36, pero la visita respondió con el quinto triple de Aman y otro de Carrafiello para irse con vida al descanso largo: 54-42.

Noticias Relacionadas Centenario lo ganó de la mano de Fric

Centenario logró sellar el destino del juego en el tercer cuarto. Parecía que el partido se emparejaba cuando al visita se puso a 8 (58-50). Pero con otro gran parcial, esta vez 11-0 con 8 puntos de Oviedo (totalizó 11 en el parcial), Centenario llevó el tanteador a 69-50. Sasso marcó presencia con un triple para llevar la distancia a dos dígitos y Oviedo, con un doble sobre la chicharra, elevó la cuenta a 76-54. Stearling reapareció con un doble más falta: 81-56. Para colmo, Juventud sentó a Aman, su figura. Y Centenario selló su mejor parcial: 35-20 para el tranquilizador 89-62 al término del tercer cuarto.

Gustavo Oviedo se dio el lujo de sentar a Fric y de mantener en el banco a Oviedo para el último cuarto. Ya sobre el final, le dio minutos a los más jóvenes: Dulio Lloyd aportó su doble. También ingresó Franco Sandoval. Con Lucas Berón y Facundo Coronel bancando la parada, Centenario aprovechó para regular energías pensando en el juego del domingo ante Ferro.

Gran momento de “La Colonia” en el Federal. Cuatro victorias consecutivas, récord positivo de 5-4, el marcador más holgado de la zona e intratable en ataque. Ahora, que se venga Ferro…

Síntesis:

Centenario 113: Oviedo 21, Santana 26, Berón 13, Easterling 7, Fric 11 (FI); Sandoval, Brunet 10, Dupuy 7, Sasso 5, Lloyd 2, Coronel 11. DT: Gustavo Oviedo.

Juventud 84: Carrafiello 5, Barrera 13, Lara 9, Aman 19, Riveros 7 (FI); Sack, Benítez 4, Serrano 11, Sánchez, Alderete 9, Gigena 7. DT: Ramiro Alvarez.



Posiciones: Pérfora 16 (7-2); Ferro 14 (5-4); Centenario 14 (5-4); All Boys 11 (5-1); Independiente 11 (3-5); Petrolero 10 (1-8); Juventud Unida 8 (2-4).



Próximos partidos: Domingo, Centenario vs Ferro de Pico e Independiente vs Juventud Unida (Alpachiri).