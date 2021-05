Copa Neuquén tiene sus clasificados a octavos

Lo mejor de la copa Neuquén ya tiene sus cruces confirmados para los octavos de final. Se jugó la fecha 6 donde los clásicos quedaron en casa de Los Canales y en el Barrio Don Bosco, mientras que Alianza lo igualó con dos hombres menos.

Fecha con calculadora en mano para conocer posiciones finales en la tabla general y clasificación a la siguiente instancias. En la zona 1 se jugaron los dos clásicos más importantes de Neuquén, donde Don Bosco superó de local 3-0 a Unión y quedó segundo, mientras que en un partidazo, Petrolero lo ganaba de visitante 3-1 y con dos jugadores más, pero en el final Alianza lo igualó y se quedó con el primer lugar del grupo.

En la zona 2, Los Canales ganó el duelo de Plottier, de local lo dio vuelta y se impuso 2-1 quedándose con el primer lugar de la zona momentáneamente ya que en Plaza Huincul no se disputó Rivadavia vs Bicicross por falta de pedido de policías, lo que los puntos quedarían para el conjunto de Senillosa pero aún sin saber si por un gol o por tres.

El partido destacado estaba en San Patricio, el local y el Deportivo Rincón animaron un cotejo de dientes apretados donde el león del norte se llevó los tres puntos por la mínima. En Añelo, el verde superó 3-2 a Esperanza y está en los octavos.

Centenario por el grupo 4 derrotó en casa a San Lorenzo por 2-0 y se metió segundo por detrás de Maronese que ganó 4-0 a Vecinal y es el primero de la Tabla General.

En otro atractivo duelo, Pacífico se llevó los tres puntos de cancha de Patagonia tras imponerse 3-2 y asegurarse el primer lugar del grupo 5, que tiene a Atlético Neuquén segundo tras golear 6-0 a Eucalipto Blanco en el General San Martín.

En La Chacra, Independiente goleó a Confluencia 6-1 y es el 2 de la tabla general, mientras que Sapere se aseguró el segundo puesto del grupo 6 tras superar a Villa Iris 5-2.

Los cruces de octavos de final quedaron conformados así:

Maronese vs 16 Añelo Independiente vs 15 El Porvenir Rincón vs 14 Petrolero Pacífico vs 13 Patagonia Los Canales vs 12 Centenario* Alianza vs 11 Don Bosco Bicicross vs 10 Sapere* San Patricio vs 9 Atlético Neuquén.

San Patricio y Atlético Neuquén quedaron igualados en todo, por lo que definirán localías en la semana en LIFUNE. Por otro lado, en caso de computarse el partido Bicicross vs Rivadavia 3-0, entonces rotarían los cruces Bicicross vs Centenario y Los Canales vs Sapere.