Tras un operativo en barrio La Paz, recuperaron parte de los elementos robados en el Consejo Escolar de Cipolletti

Un robo se registró en el Consejo Escolar de Cipolletti, ubicado sobre calle Mengelle 1550, donde desconocidos ingresaron durante la madrugada del jueves y sustrajeron una importante cantidad de equipos informáticos y electrodomésticos. La denuncia fue realizada por la consejera escolar Beatriz Constantinidis, quien formalizó la presentación penal ante las autoridades judiciales. El hecho habría ocurrido cuando el personal que ingresó al edificio observó un desorden generalizado en el sector de la Unidad de Gestión, área clave donde se liquidan los sueldos de docentes y porteros de la región.

Entre los elementos robados se constataron ocho monitores negros tipo LCD 7s, ocho teclados negros, ocho mouses de distintas marcas, una computadora de escritorio all in one, otra computadora con dos parlantes, un router de Wi-Fi, un horno eléctrico negro plateado marca Recco y una pava eléctrica roja. La escena fue preservada por personal policial, que verificó el faltante y comenzó con las actuaciones correspondientes. El ingreso no presentaba signos evidentes de violencia, por lo que se investiga si hubo manipulación interna o acceso por zonas vulnerables del edificio. La Unidad de Gestión quedó temporalmente inoperativa, lo que podría afectar el procesamiento administrativo de haberes.

La Policía de Río Negro desplegó un operativo en el lugar y comenzó a relevar cámaras de seguridad, testimonios del personal y registros de ingreso. El gabinete de Criminalística trabajó en la recolección de huellas y rastros, mientras que se dio intervención al Ministerio Público Fiscal para avanzar en la investigación. Desde el Consejo Escolar se expresó preocupación por el impacto del robo en el funcionamiento institucional y se solicitó celeridad en el esclarecimiento del hecho. “Es un área sensible, donde se maneja información laboral y administrativa de cientos de trabajadores. Este ataque no solo es material, sino simbólico”, señalaron desde el organismo.

Parte de los CPUs que estaban escondidos en un nicho

En paralelo, se realizó un allanamiento en el barrio La Paz, donde la Policía logró recuperar parte de los elementos robados. Según fuentes oficiales, varios dispositivos electrónicos fueron hallados ocultos en un nicho, entre ellos monitores, CPUs, teclados, mouses, cables y parlantes que coinciden con los sustraídos del Consejo Escolar. Los objetos fueron secuestrados y trasladados a la sede policial para su resguardo, mientras se continúa con la investigación para identificar a los responsables. El operativo fue considerado exitoso por las autoridades, aunque se advirtió que aún resta recuperar otros elementos y determinar cómo se produjo el ingreso al edificio.

Desde el Consejo Escolar se evalúa reforzar medidas de protección, como alarmas, cámaras y controles de acceso. También se pidió a la comunidad educativa que colabore con cualquier dato que pueda aportar a la causa. La denuncia penal quedó radicada en la fiscalía de turno, y se espera que en los próximos días se avance con nuevas diligencias. El robo no solo afecta el patrimonio institucional, sino que interrumpe tareas clave para el funcionamiento del sistema educativo en Cipolletti.