Clubes: Cómo fue el retorno a las actividades

Con la autorización del gobierno provincial y controles de protocolos de los municipales, las entidades deportivas pueden volver abrir sus puertas para el entrenamiento con estrictos protocolos y capacidad limitada. Desde algunos clubes lo pedían a gritos, están quienes prefieren esperar y hacerlo con todo bien preparado y quienes no volverán ante prevención por contagios.

Es una situación donde las diferentes partes aprenden a convivir con el virus, desde las entidades deportivas ya se trabaja con las normas nuevas; aforo del 30%, actividades al aire libre, entrenamientos individuales y dentro del horario de circulación permitido.

En el interior las miradas son variadas, Alianza de Cutral Co optó por no volver “No empezamos y no vamos a empezar hasta julio siempre y cuando mejore. El sistema de salud está saturado y tuvimos pérdidas en décima donde los nenes contagiaron al DT y esto llevó a la muerte de su padre, más todos los familiares de los chicos. Estamos muy sensibles sobre este tema” Expresó su presidente Fabián Godoy, quien agregó “Hasta agosto o septiembre LIFUNE no volverá”.

Por otro lado, en los clubes de la capital las instituciones están en funcionamiento en su mayoría, clubes como Independiente que tiene varias disciplinas realizó un cronograma para poder brindar un espacio en las diferentes sedes que posee, respetando los protocolos exigidos. Misma situación para Atlético Neuquén, Sapere y Eucalipto blanco.

Otras disciplinas también encaran el retronó “Estuvimos atentos a las resoluciones, nuestro equipo siempre fue responsable para trabajar principalmente los que tienen competencia. Nos adaptamos a las normalidades de trabajo, con un cierto grado de normalidad. Esto tiende a ser un alivio y lo llevamos adelante con responsabilidad y protocolo” Expresó a Grito Sagrado José Carlone de Mi Dojo Team especialidad Judo.

Los deportes individuales tuvieron su retorno, el Pádel es uno de ellos que sigue aún afectado por los horarios “las restricciones nos perjudicaron por varios días, estamos trabajando con restricciones horarias que nos sigue perjudicando porque la gente que juega al Pádel lo hace después del horario laboral. Lo bueno que la actividad está creciendo, esperamos que esta pandemia baje un poco para que nos deje trabajar y hacer lo que más nos gusta” Dijo Alejandro Castañeda, Propietario de Bardas Pádel.

Solo se permitió el entrenamiento al aire libre y de forma física, aún no hay señales del retorno de competencia principalmente en los deportes por equipos, pero se sigue manejando la idea de volver en conjunto con el sistema educativo.