Crespo: "Estoy conforme con mi presente"

Cipolletti comenzó la semana con algunas certezas, en principio que el cotejo ante Villa Mitre se jugará este sábado desde las 15 en el “Fortín” de Bahia Blanca. Con la mente puesta en el partido, el técnico Raggio diagramó una semana corta en el Alto Valle que incluye un doble turno hoy y el jueves en el predio “Los Alamos”.

La idea del cuerpo técnico es que una vez finalizada la práctica del jueves, el plantel viaje por la noche a Bahia Blanca donde pernoctará y así aprovechar el viernes en la localidad bonaerense, para ajustar detalles en el último entrenamiento de la semana.

En relación a la importancia que el Albinegro le destina a la diagramación de los encuentros y al trabajo diario, el arquero Facundo Crespo aseguró “sin dudas es uno de los atributos del plantel, trabajamos muy bien en la semana y eso se ve después en los partidos. Por eso estamos punteros y tenemos este presente”

La previsibilidad que da conocer dia y horario de los cotejos y que también haya una continuidad en el desarrollo del certamen, provoca alivio en los jugadores; “poder trabajar un partido sabiendo que tenemos fecha confirmada y planificarlo nos da tranquilidad, Esperemos se pueda mantener por nosotros para bajar la ansiedad y también por el cuerpo técnico que diagrama los trabajos con formas y tiempo”, sostuvo el portero de Cipolletti.

Respecto al nivel mostrado por Crespo desde el inicio de la temporada, que le permiten ser uno de los arqueros con la valla menos vencida del certamen (3 goles), el arquero manifestó “junto al 1 de Racing de Córdoba somos los menos vencidos, pero eso se debe a que tenemos un equipo sólido y una defensa que me permite estar tranquilo. Fijate que no nos convirtieron mucho y no nos llegan con facilidad, por ahí eso en otros torneos no pasaba. Así que estoy conforme con mi presente”.