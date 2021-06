De Pellegrin: “Estoy ganando roce y disfrutando la experiencia”

Valentino De Pellegrín es una de las mayores promesas que tiene el tenis del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Por estos días, se encuentra desarrollando una gira por Túnez, país al que arribó para disputar varios “futures”.

El tour de Valentino comenzó con una victoria 6-1 y 6-4 sobre el ruso Vladimir Zinyakov. Luego, cayó ante el neocelandés Ajeet Rai por 1-6 y 3-6.

Ya en el segundo torneo, cayó 1-6 y 3-6 ante el también argentino Ezequiel Simonit.

Posteriormente, obtuvo una gran victoria ante el indio Siddhant Banthia por 6-3, 4-6 y 11-9. En ese partido, levantó tres match points. La derrota ante el norteamericano Perry Gregg no empañó todo lo bueno que viene realizando el deportista neuquino.

Mientras espera el inicio de una nueva competencia, De Pellegrín diaologó con GRITO SAGRADO. “Me siento cada día mejor, entrando en ritmo, pudiendo competir bien. Los partidos son durísimos, pero me siento muy bien, con intensidad, bien de la cabeza y metiendo buenos golpes. Es un gran momento para mí”.

Luego de comentar que la gira se extenderá por ocho semanas, resaltó que: “el roce me hace muy bien, y estoy seguro que va a dar buenos resultados a corto y largo plazo. Todo esto me llena de ganas de seguir, me hace saber que estoy en nivel, sólo me falta más competencia”.

Por estas horas, Valentino se apresta a iniciar un nuevo torneo en el país del norte africano.

Accedé al testimonio de Valentino en el siguiente video: