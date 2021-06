Cipolletti abrió el padrón para volver a la Visera

Después de las declaraciones públicas del Ministro de Deportes de Nación, Matias Lammens, sobre la posibilidad concreta de la vuelta del público a los estadios, las especulaciones se dispararon. Por estos días, son varios los clubes argentinos que comenzaron con la ingeniería para llevar adelante el regreso de los simpatizantes a las canchas. Lo único claro hasta el momento que esa vuelta será con número restringido de hincha.

En la región, la dirigencia del Club Cipolletti habilitó una plataforma en su página web: clubcipolletti.com, bajó el nombre de “Volveremos”, para dejar registros en un padrón sobre los interesados en concurrir al primer partido, dándole prioridad al socio y los colaboradores en la campaña del metro cuadrado para solventar la obra en el campo de juego.

La campaña del albinegro en el Torneo Federal A de Fútbol elevó los ánimos y las ganas de volver a alentar a uno de los punteros del certamen. A esto se suma el hecho de estar pronto a reinaugurar La Visera con la vuelta al césped natural tras más de una década.

El mismo ya se encuentra a disposición y concluirá el próximo viernes, pero no tiene fecha precisa para ser utilizado en el presente Federal A, aunque no será el fin de semana contra Desamparados de San Juan porque el estadio todavía no está en condiciones.