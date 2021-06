Juan Levrino: "Al no ser candidatos podemos ir por la hazaña"

Después de la compulsa habitual que resulta licitar una plaza en cualquier competencia de nuestro país, quedó determinado que el Cuadrangular H del Torneo Federal de Básquet masculino se juegue en Plaza Huincul.

Entre el viernes 2 y 4 de julio, los tres equipos neuquinos buscarán sortear los octavos de final del certamen y seguir escalando posiciones en el Federal. En el Estadio Malvinas Argentinas de Plaza Huincul, el local Pérfora (1), será anfitrión de Independiente de Neuquén (4), Unión de Mar del Plata (2) y Zárate de Buenos Aires (3).

En tanto Centenario cayó en la zona H y deberá viajar a Santa Rosa para medirse con All Boys, Estudiantes de La Plata y Pergamino. El formato del Torneo propone cruces de todos contra todos y los dos mejores del grupo se meterán dentro del top 16 del país. Con ese total de clasificados se avanzará en la instancia definitiva del campeonato.

El hecho de no tener que hacer el viaje a Mar del Plata o Zarate no pasó desapercibido en el plantel de Independiente. “El hecho de no tener que viajar tranquiliza, es un punto favorable. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que son tres partidos seguidos, uno detrás del otro y ahí tenemos que hacer foco. Es tranquilizador jugar acá cerca y no hacer las 12 horas de viaje, sumado a que conocemos la cancha donde vamos a jugar”, sostuvo Juan Levrino jugador de Independiente.